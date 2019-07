Boris Johnson chez la reine, qui fera de lui le nouveau premier ministre

Boris Johnson était reçu mercredi après-midi au palais de Buckingham à Londres par la reine Élisabeth II pour se voir officiellement confier la tâche de former le nouveau gouvernement britannique, avec pour mission de faire aboutir le Brexit.

La «priorité immédiate» de Boris Johnson sera d'accomplir le Brexit, a déclaré Theresa May, dans sa dernière allocution, prononcée devant la porte noire mondialement connue du 10 Downing Street.

La première ministre sortante a souhaité «bonne chance» à son successeur à qui elle laisse un pays toujours profondément divisé, trois ans après le référendum de juin 2016 qui a vu les Britanniques voter à 52% pour le Brexit.

Après que Theresa May, 62 ans, a remis sa démission à la reine Élisabeth II, Boris Johnson, 55 ans, s'est rendu au palais de Buckingham. Mais des militants écologistes de Greenpeace se sont mis sur son chemin, formant une chaîne humaine et bloquant brièvement sa voiture.

L'ancien maire de Londres est finalement parvenu au palais, reçu par Sa Majesté qui fera de lui son 14e chef de gouvernement.

Le nouveau premier ministre devrait s'exprimer dans la foulée puis commencer à dévoiler la composition de son gouvernement. Il y aura plus de femmes et plus de représentants des minorités ethniques, selon la presse britannique.

Démissions