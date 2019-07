Merkel dénonce les attaques de Trump contre des élues démocrates

« Je veux fermement me distancier [de ces attaques] et je suis solidaire des femmes attaquées », a insisté lors de sa traditionnelle conférence de presse estivale Mme Merkel, qui entretient des relations difficiles avec le président américain.

La chancelière a relevé que ce qui faisait la force des États-Unis c'est justement « que des gens de différentes nationalités constituent le peuple américain ». Dès lors, les tweets de Trump attaquant quatre représentantes du parti démocrate sont « quelque chose qui va à l'encontre de la grandeur des États-Unis ».

Avant Mme Merkel, la première ministre britannique Theresa May avait déjà dénoncé lundi des propos « totalement inacceptables » au sujet des tweets du président américain qui appelait à rentrer dans leur pays des élues du Congrès comme Alexandria Ocasio-Cortez de New York et Ilhan Omar du Minnesota, une des deux premières membres musulmanes du parlement américain.