Dépenses fastes: démission du numéro deux du gouvernement français

Le site a d'abord épinglé ses dîners fastueux à l'Hôtel de Lassay, résidence de M. de Rugy lorsqu'il présidait l'Assemblée nationale (2017-2018). Homards, champagne et grands crus des caves de l'Assemblée étaient servis à des tablées de 10 à 30 invités, essentiellement des relations et amis de son épouse, Séverine de Rugy, journaliste au magazine people Gala, selon Mediapart.

Ont ensuite été pointés un logement à loyer modéré indûment occupé par sa directrice de cabinet, qui a été immédiatement limogée, et de coûteux travaux dans son propre appartement de fonction au ministère.

M. de Rugy a expliqué que ces « dîners informels » faisaient partie d'un « travail de représentation » au titre de ses fonctions et nié toute « soirée fastueuse » ou travaux injustifiés.

Mais il a peiné à convaincre dans un pays agité par sept mois de fronde des « gilets jaunes » contre les injustices sociales. Et les appels à la démission se sont multipliés jusqu'au sein du parti présidentiel La République en Marche.

De Belgrade où il était en visite, Emmanuel Macron avait dit lundi avoir « demandé au premier ministre d'apporter toute la clarté » sur cette affaire afin de prendre des décisions sur la base « de faits », estimant que « sinon, ça devient la République de la délation ».

«Lynchage médiatique»

Le numéro deux du gouvernement, qui devait présenter mardi au Sénat le projet de loi sur l'énergie et le climat, et faire face auparavant à une séance de questions à l'Assemblée nationale s'annonçant houleuse, a fini par jeter l'éponge.

« Les attaques et le lynchage médiatique dont ma famille fait l'objet me conduisent aujourd'hui à prendre le recul nécessaire [...] La mobilisation nécessaire pour me défendre fait que je ne suis pas en mesure d'assumer sereinement et efficacement la mission que m'ont confiée le président de la République et le premier ministre » Édouard Philippe, a écrit François de Rugy dans un communiqué.