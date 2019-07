Malte trouve un accord pour répartir de nouveaux migrants

MATTHEW XUEREB , CATHERINE MARCIANO Agence France-Presse La Valette et Rome

L'ONG allemande Sea-Eye avait fait savoir dans un tweet que trois personnes à bord de l'Alan Kurdi étaient terrassées par la chaleur. «Nous avons d'urgence besoin d'assistance médicale et d'un port sûr, pour éviter le pire», a-t-elle écrit.

Le premier ministre maltais Joseph Muscat, qui a eu des discussions dimanche avec la Commission européenne et le gouvernement allemand, a précisé qu'aucun de ces migrants ne resterait dans son pays «étant donné que ce cas n'était pas de la responsabilité des autorités maltaises».

Malte avait interdit dimanche matin l'entrée du navire dans ses eaux territoriales.

Les forces armées maltaises ont par ailleurs porté secours dimanche à un groupe de 58 autres migrants qui se trouvaient sur une embarcation en train de couler dans leur zone de secours en mer.

Au moins la moitié d'entre eux seront accueillis par d'autres pays, a précisé Joseph Muscat, parlant d'«un signe de reconnaissance de la bonne volonté du gouvernement maltais».

«Dans un esprit de solidarité européenne, j'ai offert que nous contribuions à l'effort à hauteur de jusqu'à 40 personnes», a annoncé dimanche soir le ministre allemand de l'Intérieur Horst Seehofer.

«Nous avons à présent rapidement besoin pour régler ce type de cas d'un mécanisme qui fonctionne. Les États membres et la Commission doivent y travailler d'arrache-pied», a-t-il estimé.

«Il n'est plus admissible de continuer à procéder au cas par cas, en cherchant des solutions dans l'urgence», ont également souligné dans un communiqué conjoint les ministres des Affaires étrangères d'Italie et de Malte, Enzo Moavero et Carmelo Abela.

Ils appellent à créer «un mécanisme permanent au niveau de l'Union européenne qui affronte l'ensemble des questions sensibles concernant les migrations», un point à inscrire à l'ordre du jour du prochain Conseil des Affaires étrangères de l'UE en juillet.