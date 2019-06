Un rafraîchissement arrivant par le nord-ouest apaise la canicule en France

Après six jours d'une canicule exceptionnelle pour un mois de juin, une bonne partie de la France retrouve des températures plus respirables dimanche avec un net rafraîchissement dans le nord-ouest où la vigilance orange a été levée.

« Le rafraîchissement s'est bien amorcé sur le nord et sur une grande moitié ouest du pays », note Météo France dimanche matin, ajoutant que l'épisode caniculaire se limite « maintenant à une grande partie est du pays ».

Levée dans 43 départements, la vigilance orange est maintenue dans 32 autres. Ils se situent dans un grand tiers sud-est du pays, depuis l'Aude jusqu'au Bas-Rhin, en englobant le Massif central, la Côte d'Azur, les Alpes ou encore la Corse.

Dans ces départements, « les températures maximales seront supérieures à 35 degrés », précise Météo France. Le mercure devrait être proche de 39 degrés en Alsace, et monter jusqu'à 38 et 40 degrés « en moyenne et basse vallée du Rhône ».