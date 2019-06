Canicule: un samedi encore suffocant pour la France

Enfin un peu plus de frais dimanche, ou en tout cas moins de chaud, après une semaine de canicule ? C'est ce que peuvent espérer les départements du nord-ouest au lendemain d'une nouvelle journée suffocante pour une partie de la France, notamment la région parisienne.

Signe qu'un pic a été franchi, Météo France avait auparavant mis fin à l'alerte rouge instaurée dans quatre départements (Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault et Vaucluse).

La vigilance orange a d'ailleurs été levée dès samedi après-midi pour quatre départements de l'ouest, la Charente, la Dordogne, la Loire-Atlantique et la Vendée. Elle concernait 75 départements samedi soir.

« Dimanche, on attend une évolution favorable qui va donner un net rafraîchissement par le nord-ouest du pays. Cette accalmie au niveau de la canicule permettra donc de sortir de nombreuses régions de la vigilance canicule, sur l'ouest ainsi que la moitié nord du pays », a souligné Météo France samedi à 16 h.

Hyperthermie mortelle

Samedi, des touristes faisaient des égoportraits devant la pancarte d'entrée de la ville du record.

« C'est un lieu historique ! », assure Gudrun Helder, venue en vacances dans la région depuis le nord de l'Allemagne. « En fait, ça fait vraiment peur », dit la trentenaire, qui n'a « pas dormi de la nuit, avec des difficultés à respirer et des douleurs dans les jambes ».

Ces chaleurs extrêmes ont sans doute coûté la vie à un octogénaire et un ouvrier de 37 ans jeudi à Cernay (Haut-Rhin).

Entre vendredi matin et samedi midi, six personnes ont été hospitalisées en état d'hyperthermie dans le Vaucluse. L'une d'entre elles est décédée, et une autre avait un « pronostic vital engagé », selon la préfecture.

Dans l'Ariège, une enquête a été ouverte après la mort d'un homme de 53 ans samedi matin au cours d'une épreuve cycliste qui n'avait pas été annulée malgré la canicule.

« Il n'y a pas à ce jour d'afflux massif vers les services d'urgence, ni de signal d'excès de mortalité », a indiqué la Direction générale de la santé (DGS) samedi soir. Toutefois, dans une canicule, l'excès de mortalité arrive toujours après l'événement, et « le bilan définitif ne sera disponible que fin juillet ».

Par ailleurs, la DGS a mis en garde contre les risques de noyade liés à l'envie de se baigner pour se rafraîchir : il y a eu au moins huit cas en France samedi, dont cinq décès.