L'Europe suffoque

Quatre mille écoles ont été fermées, alors que des musées climatisés offraient l'entrée gratuite. Les heures d'ouverture de certains parcs et de certaines piscines ont aussi été prolongées. Les autorités ont placé en « vigilance rouge » six régions du sud de la France.

Mais c'est dans le Sud, surtout, que la canicule s'est fait sentir. À Gallargues-le-Montueux, dans le département du Gard, on a ainsi enregistré 45,8 °C à l'ombre... l'enfer. D'après Météo France, ce serait la température la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés de température en France, au commencement du XX e siècle.

Le précédent record de chaleur, de 44,1 °C, datait du 12 août 2003, pendant la vague de chaleur qui avait fait 15 000 morts dans l'Hexagone.

Un éventail de solutions

Avec « seulement » 34 °C au thermomètre, Paris semblait relativement épargné par cette chape de plomb. Un petit vent balayait la capitale, rendant la journée supportable, malgré les inévitables îlots de chaleur.

Pas à l'aise pour autant, les Parisiens tentaient par tous les moyens de se rafraîchir.

Dans les transports en commun, les jeunes s'aéraient avec des mini-ventilateurs portables, branchés à leurs cellulaires. Les plus vieux, eux, se rabattaient sur le classique éventail, qui semble faire un retour en force en ces journées exceptionnellement chaudes.

C'est le cas de Maria Sanchez, qui battait le sien à bon rythme dans l'autobus menant à la gare d'Austerlitz. « On n'est plus habitués, c'est vrai. Le climat est bizarroïde, lance la sexagénaire. Je ne sors plus jamais sans. Et ça me fait sentir espagnole. »

D'autres préféraient carrément les plans d'eau, question de cuire moins lentement. Fontaines pour certains, bassins pour d'autres, piscines pour les plus ambitieux.

Manque de piscines

On revient au début de ce texte, alors que tous ces gens font la file devant la piscine Joséphine-Baker. L'établissement a beau avoir installé un immense parasol, la plupart cuisent au soleil, dans l'espoir de s'offrir un centimètre d'espace au bord de l'eau.