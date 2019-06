G.-B. : un garçon de 12 ans soupçonné d'agression homophobe au couteau

Ce garçon est soupçonné d'agression homophobe grave après l'attaque de deux hommes d'une trentaine d'années dans le quartier d'Anfield, au nord-ouest de Liverpool, le weekend dernier. Samedi vers 21 h 20 locales (16 h 20 HE), les deux hommes marchaient dans la rue lorsqu'ils ont été pris à partie par trois adolescents décrits comme des garçons âgés de 12 à 15 ans.

L'un des agresseurs les a attaqués au couteau, blessant grièvement l'un des deux hommes à la tête et au cou tandis que le second a été légèrement blessé à la main.

« Ils ont tous les deux été emmenés à l'hôpital et ont été très éprouvés par l'incident », indique la police dans un communiqué.

Tara Denn, de la police de Merseyside, a décrit une attaque « épouvantable et non provoquée envers deux hommes qui rentraient simplement chez eux » et qui ont subi un « niveau de haine et de violence simplement inacceptable ».

« L'utilisation d'un couteau lors de cette attaque homophobe a choqué les gens à juste raison », a tweeté le maire de Liverpool, Joe Anderson.

Cette attaque survient après une autre agression homophobe, commise cette fois sur un couple de femmes à bord d'un bus londonien début juin, et qui avait choqué l'opinion.

Le prince William, qui visitait mercredi une association LGBT venant en aide à des jeunes exclus en raison de leur orientation sexuelle, s'est dit « vraiment choqué » par cette dernière attaque.

Interrogé par un jeune homme homosexuel qui lui demandait comment il réagirait si l'un de ses trois enfants était homosexuel, il a répondu que « ça ne (lui) poserait aucun problème ».

« La seule chose qui m'inquiéterait est la manière dont cela sera interprété et vu », a-t-il poursuivi, évoquant les « rôles que ses enfants endosseront ».

Il a expliqué que son épouse Kate et lui « en ont beaucoup parlé pour s'assurer qu'ils soient préparés ».