Géorgie: démission du président du Parlement après une nuit de manifestations

Le président du Parlement géorgien a démissionné vendredi, au lendemain de violents heurts ayant fait plus de 200 blessés entre la police et des milliers de manifestants protestant contre l'intervention d'un député russe dans l'hémicycle de ce pays du Caucase.

Les protestations ont été marquées par des affrontements qui ont fait 240 blessés - dont 160 manifestants et 80 policiers - et conduit à 305 arrestations, selon les autorités, tandis que le Kremlin a dénoncé une « provocation russophobe ».

Ces réactions reflètent les relations à fleur de peau entre les deux pays, près de 30 ans après la chute de l'URSS et plus de dix ans après la « guerre éclair » qui les a opposés en août 2008, et qui s'était terminée avec la reconnaissance par Moscou de l'indépendance de deux régions séparatistes géorgiennes.

Au lendemain de ces manifestations, le président du Parlement Irakli Kobakhidzé, membre du parti au pouvoir Rêve géorgien, a démissionné pour marquer son « grand niveau de responsabilité », et non pas en guise de « concession aux demandes irresponsables des partis de l'opposition », a affirmé le secrétaire général du parti, Kakha Kaladzé.

Malgré cette démission, l'opposition appelle toujours à de nouvelles manifestations à Tbilissi vendredi à partir de 19 h locales (11 h, HE), exigeant des élections législatives anticipées et la démission du ministre de l'Intérieur.

« Des manifestations pacifiques permanentes se poursuivront jusqu'à ce que ces demandes soient remplies », a affirmé à l'AFP Grigol Vachadzé, leader du Mouvement national uni, créé par l'ancien président en exil Mikheïl Saakachvili.

Discours controversé

Dans une vidéo publiée sur Facebook, Mikheïl Saakachvili a appelé ses partisans à « descendre dans la rue » et a demandé la fin du « régime » du milliardaire Bidzina Ivanichvili, considéré comme tenant les rênes du parti Rêve géorgien.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la police a repoussé à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc les milliers de manifestants qui s'étaient réunis devant le Parlement et ont tenté d'entrer dans le bâtiment.

Tandis que l'ONG Human Rights Watch a dénoncé ces mesures contre une foule « non violente », Amnistie internationale a appelé à une « enquête sérieuse » après la réponse « musclée » des forces de l'ordre. L'ONG dénombre 31 journalistes parmi les blessés.

La présidente du pays, Salomé Zourabichvili, a interrompu une visite en Biélorussie pour rentrer à Tbilissi.

Lors d'un discours à la télévision, le premier ministre Mamuka Bakhtadzé a promis que les « leaders d'une opposition destructrice » ayant organisé « des violences de masse » seraient poursuivis en justice.

Bidzina Ivanichvili, souvent présenté comme le véritable homme fort du pays, a pour sa part joué l'apaisement, assurant « partager pleinement l'indignation sincère des citoyens ».

« Il est inacceptable que le représentant du pays occupant préside une rencontre au Parlement », a-t-il ajouté, précisant avoir demandé de suspendre la conférence religieuse à laquelle a participé Sergueï Gavrilov, depuis rentré à Moscou.

Dans une interview au quotidien russe Kommersant, celui-ci a défendu une réunion à caractère culturel.

Souvenir de la guerre de 2008

La présence de parlementaires russes a suscité de vives protestations dans l'ex-république soviétique du Caucase, où le souvenir de la guerre d'août 2008 reste vivace.

L'armée russe était intervenue sur le territoire géorgien pour voler au secours de la petite Ossétie du sud, territoire séparatiste prorusse où Tbilissi avait lancé une opération militaire.

En cinq jours seulement, la petite armée géorgienne avait été vaincue. Les hostilités avaient pris fin après la conclusion d'un accord de paix arraché sous la médiation du président français de l'époque Nicolas Sarkozy, dont le pays assurait la présidence tournante de l'Union européenne.

L'Ossétie du Sud et une autre république séparatiste prorusse, l'Abkhazie, sont frontalières de la Russie et comptent toujours des troupes russes sur leur territoire. Après la guerre, Moscou les a reconnues comme des « États indépendants » mais n'a été suivi que par une poignée d'autres pays dans le monde.