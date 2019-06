Vol MH17: quatre suspects jugés pour meurtre en mars 2020

« Il y aura un procès le 9 mars 2020 contre quatre personnes accusées de meurtre », a annoncé à la presse Silene Fredriksz, dont le fils et la belle-fille avaient péri dans la tragédie, peu après que les familles des victimes en eurent été informées par les autorités néerlandaises.

« Je suis heureuse que le procès va enfin pouvoir débuter et que les noms des suspects ont été révélés. C'est un début. Je suis satisfaite », a-t-elle ajouté. Quand on lui a demandé qui était responsable de l'écrasement, elle a répondu : le président russe Vladimir « Poutine, parce qu'il a rendu cela possible. Il est le principal responsable ».

L'équipe internationale d'investigation conjointe (Joint Investigation Team, JIT), conduite par les Pays-Bas et composée d'enquêteurs d'Australie, de Belgique, de Malaisie, des Pays-Bas et d'Ukraine, doit dévoiler lors d'une conférence de presse à 13 h locales (11 h GMT) les « derniers développements de l'enquête » sur l'écrasement.

En mai 2018, elle avait annoncé avoir établi que le missile ayant abattu l'avion provenait de la 53e brigade antiaérienne russe basée à Koursk (ouest de la Russie).

Le Boeing de la Malaysia Airlines, parti d'Amsterdam pour Kuala Lumpur, avait été abattu en plein vol au-dessus de la zone de conflit armé dans l'est séparatiste prorusse de l'Ukraine le 17 juillet 2014. Les 283 passagers, dont 196 Néerlandais, et les 15 membres de l'équipage avaient péri.

Les Pays-Bas et l'Australie, dont 38 ressortissants figuraient parmi les victimes, ont ouvertement accusé la Russie d'être responsable de la mort de leurs ressortissants après les révélations de la JIT. Pour la première fois, la responsabilité de cette catastrophe était ouvertement imputée à Moscou, qui a nié avec véhémence toute implication, rejetant la faute sur Kiev.

La vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères Olena Zerkal a déclaré mardi à l'agence ukrainienne Interfax qu'un haut gradé russe figurait parmi les quatre suspects. « Les noms seront donnés », a-t-elle affirmé. Le transfert d'armement comme le système de missiles anti-aériens BUK « est impossible sans l'autorisation de hauts responsables » de l'armée russe, a-t-elle estimé.

Selon les médias néerlandais, un des quatre suspects pourrait être le commandant de la 53e brigade antiaérienne russe, dont provenait le missile, d'après les conclusions des enquêteurs.

Conclusions « convaincantes »

La tragédie reste un sujet hautement sensible aux Pays-Bas, où le premier ministre Mark Rutte n'a jamais caché que trouver les coupables et les traduire en justice étaient un de ses objectifs les plus importants à la tête du gouvernement.

Parallèlement, le groupe d'investigation journalistique Bellingcat a indiqué qu'il dévoilerait également de son côté mercredi le nom « des individus liés à la destruction du MH17 », en précisant que ses investigations étaient « totalement indépendantes et distinctes de l'enquête » officielle.

« Nous espérons avoir des noms et fonctions de suspects », a confié à l'AFP Piet Ploeg, président d'une association des familles et qui a perdu trois proches lors de l'écrasement. « C'est un pas très important vers un procès », a-t-il ajouté.

Les députés néerlandais ont ratifié en 2018 un accord signé avec l'Ukraine pour que soient engagées aux Pays-Bas les éventuelles poursuites judiciaires à l'encontre des responsables de la catastrophe. Il se pourrait toutefois que les suspects soient jugés par contumace, la Russie n'extradant pas ses ressortissants poursuivis à l'étranger.

L'écrasement du vol MH17 avait encore détérioré les relations entre la Russie et les pays occidentaux, déjà au plus bas après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par Moscou en 2014 et le déclenchement du conflit dans l'est avec les séparatistes, que la Russie est accusée de soutenir, ce qu'elle nie.

Après les révélations des enquêteurs sur l'origine russe du missile, l'Union européenne et l'OTAN avaient exhorté Moscou à reconnaître sa « responsabilité ». Les ministres du G7 avaient ensuite appelé en juillet la Russie à « reconnaître son rôle » dans cette affaire, déclarant que l'enquête avait conduit à des conclusions « convaincantes » et « profondément troublantes » sur son implication.

Les enquêteurs se sont engagés à étudier « avec soin » les affirmations de la Russie sur la catastrophe, tout en notant que des informations qu'elle avait précédemment fournies, telles que la présence sur les images radar d'un avion de combat ukrainien près de l'avion de Malaysia Airlines, s'étaient avérées « incorrectes ».

Qui sont les quatre suspects ?

Quatre hauts gradés des séparatistes de l'est de l'Ukraine à l'époque de l'écrasement du vol MH17, dont l'un de leurs chefs de guerre les plus connus, ont été désignés par l'équipe internationale d'enquêteurs comme suspects dans cette tragédie.

Igor Guirkine

Avec Igor Guirkine, les enquêteurs visent l'un des principaux commandants des séparatistes du début du conflit avec l'armée ukrainienne il y a cinq ans, et probablement leur représentant le plus médiatique à l'époque.

Connu sous son nom de guerre « Strelkov » (« Tireur »), ce Russe de 48 ans est un ancien colonel du FSB (services de renseignements russes, ex-KGB). Il organise les premières milices armées avec des volontaires venus de Russie et de Crimée dès le début de la rébellion séparatiste dans l'est de l'Ukraine en 2014.

Fort de l'expérience qu'il a acquise dans les guerres de Tchétchénie et de Yougoslavie, il prend ensuite la tête des forces séparatistes en tant que ministre de la Défense de la République autoproclamée de Donestk.

Il organise la défense de Slaviansk, bastion emblématique des séparatistes, finalement abandonné aux forces ukrainiennes début juillet 2014. Le vol MH17 est abattu moins de deux semaines plus tard.

Il est démis de ses fonctions en août 2014 dans des conditions mystérieuses et revient en Russie, où il perd toute influence et fait état de difficultés financières.

Réagissant mercredi aux révélations des enquêteurs, il a de nouveau nié toute implication des séparatistes et indiqué qu'il ne comptait pas témoigner.

Il fait déjà l'objet d'une plainte déposée en 2015 aux États-Unis par des proches de passagers décédés lors de l'écrasement du vol MH17.

Sergueï Doubinski

Surnommé, parmi d'autres pseudonymes, « Khmoury » (« Morne » en russe), le Russe Sergueï Doubinski, 56 ans, est vétéran de la guerre soviétique en Afghanistan et de la première guerre de Tchétchénie, où il aurait fait la connaissance d'Igor Guirkine, également cité comme l'un des responsables présumés de l'écrasement.

Utilisant aussi le nom de Sergueï Petrovski, il aurait été lors de la destruction de l'avion de la Malaysia Airlines le responsable du renseignement militaire des séparatistes de la République autoproclamée de Donetsk. Il serait également lié au renseignement militaire russe, le GRU, selon les autorités ukrainiennes.

Selon le site d'investigations Bellingcat, c'est lui qui avait demandé la livraison du système de défense anti-aérienne BUK à la Russie afin de soutenir les forces séparatistes sur le front. Il aurait personnellement supervisé son transport en Ukraine et son retour en Russie après la tragédie.

Il aurait quitté les territoires séparatistes en 2015 et réside aujourd'hui dans une maison de campagne dans la région de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, non loin de la frontière ukrainienne, selon Bellingcat.

Oleg Poulatov

Surnommé « Guiourza » (« Vipère »), le Russe Oleg Poulatov, 52 ans, est un ancien officier des forces armées russes. À l'été 2014, il est l'un des adjoints de Sergueï Doubinski au sein du renseignement militaire des séparatistes. Il aurait ainsi aidé au transport du système BUK en Ukraine et, après l'écrasement, à assurer la sécurité de la zone où sont tombés les débris du MH17.

Selon le groupe de militants ukrainiens Myrotvorets, il réside actuellement en Russie.

Leonid Khartchenko

L'Ukrainien Leonid Khartchenko, surnommé « Krot » (« Taupe »), 47 ans, est également lié aux services de renseignement des séparatistes au moment de la destruction du vol MH17. Il aide au transport et à l'évacuation, après l'écrasement, du système BUK.

Il est recherché par la justice ukrainienne pour sa participation au conflit du côté des séparatistes.

Dans une interview publiée en 2015 par l'agence d'information des rebelles, il qualifie les autorités de Kiev de « régime fasciste » construit sur une idéologie « nazie ».

Son sort est inconnu. Les services de sécurité ukrainiens ont indiqué mercredi à l'AFP n'avoir « aucune information » sur sa localisation et ne pas savoir s'il est encore en vie.