France : les violents orages de grêle ont fait un mort et de nombreux dégâts

Le gouvernement français a décidé dimanche de décréter l'état de catastrophe naturelle au lendemain des violents orages qui ont fait un mort et de nombreux dégâts dans le centre-est de la France.

Dans la commune voisine de Pont-de-L'Isère, « on a vraiment cru que c'était la fin du monde », raconte un arboriculteur, Aurélien Esprit, en faisant le tour de ses vergers dans une vidéo diffusée sur Facebook.

À Romans-sur-Isère, un peu plus au sud, la grêle n'est tombée qu'un quart d'heure, mais l'épisode a été « d'une violence inouïe », selon la mairie. Des rues de la ville se sont transformées en torrents et les grêlons, « de la taille de balles de tennis », ont causé « des dégâts extrêmement importants ».

À Romans-sur-Isère, un peu plus au sud, la grêle n'est tombée qu'un quart d'heure, mais l'épisode a été « d'une violence inouïe ».

Pour Grégory Chardon, qui préside la fédération départementale du syndicat agricole FNSEA, c'est « du jamais vu ». « Les dégâts sont énormes, dans un rayon large, des céréales, des serres et le maraîchage sont touchés, la vigne aussi », indique-t-il.

« La situation est vraiment dramatique », a souligné le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, venu constater les dégâts sur place. Il a assuré que l'état de catastrophe naturelle serait reconnu « dans les deux jours qui viennent », permettant de faire jouer rapidement les assurances et d'obtenir des allègements de cotisations sociales et d'impôts.

Les agriculteurs des départements voisins de l'Isère, de Savoie et de Haute-Savoie ont aussi subi des dégâts. Certains ont appelé les habitants, sur l'internet, à leur venir en aide, et des cagnottes en ligne ont été ouvertes. Des forêts ont aussi souffert de la grêle et du vent.

Dix personnes ont été légèrement blessées et les occupants d'une vingtaine de foyers sinistrés ont été relogés.

Les orages ont aussi fait un mort en Suisse, où une touriste s'est noyée samedi dans le lac Léman, au large de Genève, quand le bateau de plaisance sur lequel elle naviguait a coulé.