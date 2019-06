Kosovo: Bill Clinton en invité d'honneur pour fêter «20 ans de liberté»

«C'était le plus beau jour dans l'histoire des Albanais du Kosovo. Nous avions été chassés de nos maisons, bombardés, maltraités, on nous avait gâché des années en nous privant de travail», raconte Adnan Shuki, un retraité de 67 ans, venu entendre l'ex-responsable.

«J'aime ce pays et cela restera comme un des grands honneurs de ma vie d'avoir été à vos côtés contre l'épuration ethnique et pour la liberté», a dit Bill Clinton, devant une foule clairsemée à Pristina où il a déjà sa statue et son boulevard.

Marquée par des atrocités et une campagne d'épuration ethnique orchestrée depuis Belgrade et qui avait fait des centaines de milliers de réfugiés, ce conflit entre forces serbes et rebelles indépendantistes kosovars albanais (1998-99) a coûté la vie à plus de 13 000 personnes (11 000 Albanais, 2000 Serbes et quelques centaines de Roms).

Amertume serbe

Vingt ans après, l'amertume n'a pas disparu à Belgrade. «Les 19 pays les plus puissants ont attaqué un petit pays attaché à la liberté. Ils nous ont causé d'énormes dégâts dont nous sommes encore en train de nous remettre», a commenté cette semaine le président serbe Aleksandar Vucic.

Selon les estimations, quelque 120 000 Serbes vivent toujours au Kosovo. L'un d'eux, Srdjan, 38 ans, qui vit dans la ville divisée de Mitrovica, ironise sur cette «célébration d'une armée étrangère» et sur l'«illusion d'une société multi-ethnique» que les autorités de Pristina disent s'employer à bâtir. «Ils n'ont qu'à vivre leurs vies, nous vivrons les nôtres», lâche Dragana, 30 ans, qui refuse également de donner son nom.