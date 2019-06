Un journaliste russe disculpé après une mobilisation «historique»

Dès l'annonce par le ministre de l'Intérieur de ce revirement spectaculaire, le reporter de 36 ans, assigné à résidence depuis samedi, a été conduit dans les locaux de la police où il s'est vu signifier la fin des poursuites et retirer son bracelet électronique.

Manifestement très ému en sortant, tenant une boîte de carton contenant ses «jeans préférés», il a remercié en larmes les dizaines de journalistes et supporters qui l'ont accueilli par des applaudissements et en scandant «Vania» (diminutif d'Ivan) : «J'ai encore du mal à réaliser ce qu'il m'arrive. J'espère que l'enquête va se poursuivre et que plus personne ne se retrouvera dans une telle situation».

Le journaliste de Meduza, un site indépendant basé en Lettonie pour échapper aux pressions des autorités, a assuré qu'il comptait poursuivre le travail d'investigation qui a fait sa réputation, portant autant sur la corruption des élites et les malversations dans des secteurs opaques comme le microcrédit et les pompes funèbres.