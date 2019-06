Première apparition de Meghan Markle depuis son accouchement

Souriante et détendue, en tenue bleu marine et chapeau assorti, la duchesse de Sussex s'est déplacée en calèche avec son époux, le prince Harry, la duchesse de Cornouailles, Camilla, et la duchesse de Cambridge, Kate, dans le centre de Londres pour assister à cette cérémonie baptisée Trooping the colour (Salut aux couleurs). Celle-ci prend son origine dans les préparatifs pour la guerre, où tous les drapeaux étaient montrés aux soldats afin qu'ils les reconnaissent dans la confusion des combats.