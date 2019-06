Comment restaurer Notre-Dame?

(Paris) Les voix pour une reconstruction à l'identique se font de plus en plus pressantes.

Le gouvernement a annoncé qu'il organiserait un concours international sur la reconstruction de la flèche. Si l'on se fie à ce qui a été proposé depuis avril par des artistes et des cabinets d'architectes, on ne risque pas de s'ennuyer...

« Ce qui fait l'importance de Notre-Dame, c'est l'image dans son ensemble. Si l'on revoit complètement la silhouette de cette cathédrale, on risque de perdre l'aura du bâtiment. L'aura, c'est à la fois l'authenticité, le rayonnement, la place dans l'imaginaire collectif. Si on touche à ça, on dénature l'image de cette cathédrale dans l'imaginaire collectif. » - Julien Bastoen, enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville

« Pour certains types de bâtiments ou de monuments, je pense que ce serait envisageable. Pourquoi pas ? Mais dans ce cas particulier, je ne vois pas comment on pourrait imaginer autre chose, du point de vue du respect des chartes patrimoniales et des règlements en vigueur, explique M. Bastoen.

Un cabinet de São Paulo propose un toit et une flèche tout en vitrail. « Pas d'ego. Pas d'aspirations artistiques. Seulement un but religieux » explique l'architecte Alexandre Fantozzi.

Et si la reconstruction de Notre-Dame s'inscrivait dans une démarche écolo ? Du toit végétalisé aux panneaux solaires, plusieurs propositions vont dans le sens d'une cathédrale plus verte. NAB, par exemple, propose de transformer la charpente en serre urbaine. Et la flèche en ruche. On aime !