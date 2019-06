Les présidents russe et chinois s'en prennent à la domination américaine

Au-delà des démonstrations d'amitié, la Chine a envoyé une délégation de 1000 personnes à Saint-Pétersbourg et une moisson d'accords ont été signés, dont un vendredi entre des compagnies maritimes russes et chinoises pour le développement commun de routes de transport dans l'Arctique.

Au début de son quatrième mandat l'année dernière, il a annoncé d'ambitieux «projets nationaux» de plusieurs centaines de milliards d'euros qu'il s'agit désormais de financer, malgré le climat des affaires tendu.

Ce dernier a été aggravé par l'arrestation en février d'hommes d'affaires occidentaux -l'Américain Michael Calvey et le Français Philippe Delpal - dans une affaire de fraude qu'ils dénoncent comme étant à charge.

Parmi les projets majeurs liant Moscou et Pékin figure le gazoduc Power of Siberia, qui allie les géants russe Gazprom et chinois CNPC et doit livrer du gaz russe à la Chine à partir de décembre 2019.

CNPC et le Silk Road Fund détiennent également 29,9% (contre 20% pour Total) du colossal projet de gaz naturel liquéfié Yamal LNG, du russe Novatek, en Sibérie arctique.