Donald Trump traite le maire de Londres de «loser total»

Donald Trump avait déjà attaqué à plusieurs reprises l'édile travailliste musulman via les réseaux sociaux, dénonçant son «travail désastreux sur le terrorisme».

De son côté, M. Khan condamne régulièrement les déclarations et le comportement du locataire de la Maison-Blanche. Dimanche, il avait déclaré sur Sky News que le Royaume-Uni avait tort de «dérouler le tapis rouge» à Donald Trump et qualifié certaines politiques du président américain d'«odieuses» et «offensantes».

Dans le journal The Observer, il avait aussi comparé certains des propos du président américain à ceux utilisés par des «fascistes du XXe siècle».

Le maire de Londres a prévenu qu'il ne participerait pas au banquet donné lundi soir par la reine Élisabeth II en l'honneur du dirigeant républicain, un dîner en grande pompe aussi boudé par le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn et le président de la Chambre des communes, John Bercow.

Comme lors de son précédent voyage au Royaume-Uni, en juillet 2018, la visite du président américain a suscité de nombreux appels à manifester.

L'an dernier, des dizaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue. À cette occasion, le maire de Londres avait autorisé des manifestants à faire voler près de Westminster un ballon géant représentant un Trump en couches.