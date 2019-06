Trump fait l'éloge de la reine et insulte le maire de Londres

Quelques heures après avoir qualifié de «loser total» le maire de Londres, Sadiq Khan, donnant d'emblée un ton résolument polémique à sa visite de trois jours, l'homme d'affaires républicain a opté pour une tonalité beaucoup plus solennelle.

Melania Trump, son mari Donald, le prince Charles et la duchesse de Cornouailles se sont rencontrés lundi à Clarence House.

Cette dernière avait auparavant insisté sur «les valeurs communes et les intérêts partagés» entre les deux pays, rappelant à M. Trump, 45e président des États-Unis, qu'elle avait effectué sa première visite d'État aux États-Unis à l'invitation du général Eisenhower, 34e président américain.

«La reine et toute la famille royale ont été fantastiques», avait tweeté peu avant M. Trump, après avoir pris le thé avec le prince Charles, héritier du trône britannique, au palais de Clarence House.

Troisième président américain à avoir droit à une visite d'État après George W. Bush (2003) et Barack Obama (2011), M. Trump a été accueilli dans la matinée par Élisabeth II au son des coups de canons tirés en son honneur.

La reine lui a ensuite offert, comme le veut la coutume, un cadeau : une première édition de The Second World War, datée de 1959 et écrite par l'ancien premier ministre Winston Churchill.

Le locataire de la Maison-Blanche s'est ensuite rendu, accompagné de son épouse Melania, de sa fille et conseillère Ivanka Trump et de son gendre Jared Kushner, à l'abbaye de Westminster, où sont célébrés les mariages princiers et où a été couronnée Élisabeth II en 1953.