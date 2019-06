Trump à Londres : louanges pour la reine, insultes pour le maire

«La reine et toute la famille royale ont été fantastiques», a tweeté le président américain , affirmant n'avoir vu aucune manifestation de protestations et martelant que la relation entre les deux pays était «très solide».

Melania Trump, son mari Donald, le prince Charles et la duchesse de Cornouailles se sont rencontrés lundi à Clarence House.

Troisième président américain à avoir droit à une visite d'État après George W. Bush (2003) et Barack Obama (2011), M. Trump a été accueilli dans la matinée par Élisabeth II au son des coups de canons tirés en son honneur.

La reine lui a ensuite offert, comme le veut la coutume, un cadeau : une première édition de The Second World War, datée de 1959 et écrite par l'ancien premier ministre Winston Churchill.

Le locataire de la Maison-Blanche s'est ensuite rendu, accompagné de son épouse Melania, de sa fille et conseillère Ivanka Trump et de son gendre Jared Kushner, à l'abbaye de Westminster, où sont célébrés les mariages princiers et où a été couronnée Élisabeth II en 1953.

Ces honneurs ne sont cependant pas au goût de tous, plusieurs personnalités politiques, dont le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn et le président de la Chambre des communes John Bercow, ayant décidé de bouder le banquet.