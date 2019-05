Naufrage à Budapest: des opérations de recherche «extrêmement dangereuses»

Les secouristes hongrois poursuivaient vendredi de difficiles recherches après le naufrage d'un bateau d'excursion transportant des touristes sud-coréens à Budapest qui a fait au moins sept morts et 21 disparus, le fort débit du Danube rendant «extrêmement dangereux» l'accès à l'épave.

«Les éléments jouent contre nous», a-t-il déploré. «La visibilité (sous l'eau) est nulle et l'eau continue à monter», a-t-il ajouté, rappelant que jeudi les plongeurs n'avaient pas réussi à atteindre l'épave, qui repose par six mètres de fond sous le pont Marguerite.

La Sirène, une embarcation de 26 mètres de long qui naviguait avec 35 personnes à bord, a chaviré et coulé en quelques secondes mercredi soir au coeur de la capitale hongroise après une collision avec un navire de croisière de 135 mètres, le Sigyn.

Une vingtaine de plongeurs sud-coréens sont arrivés sur les lieux du drame vendredi matin pour épauler leurs collègues hongrois mais ils n'ont pu commencer les recherches.

Avec jusqu'à 4500 m3 par seconde (4,5 millions de litres), le Danube présente un débit deux fois supérieur à la normale et aucune accalmie n'est attendue à court terme, selon le service hydrographique hongrois.

M. Szijjarto a prévenu que le renflouage de l'épave relèverait d'une «longue mission».

«Les autorités hongroises font tout ce qui est en leur pouvoir, et même plus, pour mener à bien les opérations de sauvetage et trouver les personnes manquantes, ainsi que pour enquêter sur les circonstance de l'accident», a-t-il assuré, soulignant que «plusieurs centaines de personnes» avaient été mobilisées.

L'Autriche et la Serbie ont également annoncé porter assistance à la Hongrie.

Les secouristes estiment probable que la majorité, voire tous les corps manquants se trouvent à l'intérieur de l'épave, la quasi totalité des passagers s'étant trouvés à l'intérieur du bateau lors du naufrage, survenu par temps de pluie.

La police hongroise a montré des images de vidéosurveillance où l'on voit le Sigyn, un navire appartenant à la société norvégienne Viking, s'approcher à grande vitesse du Sirène. Le bateau d'excursion a coulé en «sept secondes», selon la police.

Courant «très fort»