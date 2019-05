«Stop féminicide !»: coup d'éclat des Femen à Paris

Agrandir

Arrivées sur place à 10 h 00, les activistes aux seins nus sont restées juchées dix minutes sur les célèbres colonnes de Buren dans cette cour, d'abord silencieuses et poings levés, puis craquant des fumigènes roses avant de scander : « Aux femmes assassinées, la patrie indifférente », « Pas une de plus ! » et « Stop féminicide ! ».

PHOTO FRANCOIS GUILLOT, AFP