Élections européennes: montée des populistes, percée des verts

Les partis populistes et écologistes sont sortis renforcés des élections européennes hier, après un scrutin de quatre jours marqué par une participation nettement plus forte qu'on l'attendait. Parmi les vainqueurs : le Rassemblement national de Marine Le Pen en France, la Ligue de Matteo Salvini en Italie et le Brexit Party de Nigel Farage au Royaume-Uni.

Bruxelles - On annonçait un fort taux d'abstention. Ç'a été tout le contraire. Les élections européennes se sont terminées, hier, avec un taux de participation inattendu de 51 %, le plus important depuis 1994.

Cette hausse semble avoir profité en premier lieu aux partis nationalistes et populistes qui, tel qu'annoncé, gagnent des points avec une récolte inédite de 172 sièges sur les 751 que compte le Parlement européen.

Parmi les formations victorieuses, on compte notamment le Rassemblement national de Marine Le Pen, en France, le Brexit Party de Nigel Farage, au Royaume-Uni, et la Ligue de Matteo Salvini, en Italie.

Centristes et pro-européens pâtissent

Il est encore trop tôt pour savoir si les partis eurosceptiques sauront former une coalition cohérente, qui leur donnerait du poids au Parlement et leur permettrait d'influer sur le programme de l'Union européenne (UE), incluant des sujets clés comme l'immigration.

Mais on sait déjà que leur bonne performance s'effectue au détriment des deux grands groupes centristes et pro-européens (PPE et S&D) qui dominaient jusqu'ici l'agenda politique.

Le groupe PPE (Parti du peuple européen, droite) reste en tête mais passe ainsi de 217 à 179 élus, alors que le groupe S&D (Socio-démocrates) passe de 187 à 150 eurodéputés.

Effritement ou effondrement ? Chose certaine, il y a loin des 376 sièges nécessaires pour former une majorité parlementaire. Forcés de cohabiter, le PPE et le S&D n'auront d'autre choix que de tendre la main aux Verts ou aux libéraux centristes de l'Alliance libérale et démocrate pour l'Europe (ALDE, qui inclut notamment La République en marche d'Emmanuel Macron), pour élargir leur groupe et contenir la menace nationaliste.

Profondes divergences

Selon les observateurs, rien ne dit toutefois que les partis europhobes pourront se fédérer en un seul et même bloc d'opposition sous la bannière du tandem Le Pen-Salvini. Le rapprochement pourrait être difficile en raison des profondes divergences entre certains partis, même si la plupart partagent le même sentiment europhobe et anti-immigration.

À souligner, par ailleurs, la performance du Parti vert qui récolte 70 sièges, tous pays confondus, 17 de plus qu'en 2014. Un vote qui s'inscrit vraisemblablement dans la foulée de la jeune militante écolo suédoise Greta Thunberg et du mouvement pro-climat en Europe. Les Verts ont notamment gagné des sièges en Allemagne, en France et en Finlande.

Polarisation

Plus de 400 millions d'électeurs issus de 28 pays votaient depuis jeudi dans ce qui est considéré comme le deuxième exercice démocratique en importance du monde, après les élections en Inde.

Pour Sylvain Kahn, professeur à Sciences Po, un constat s'impose à la lumière des résultats : la recomposition du Parlement, tout comme la hausse du taux de participation, seraient l'expression directe d'une « polarisation » chez les électeurs.

« Les gens ne veulent plus des partis classiques et de leurs discours un peu flous. Que ce soit les populistes ou les Verts, ils ont voulu voter pour des partis avec un discours complètement clair, sans nuance ni ambiguïté. » - Sylvain Kahn, professeur à Sciences Po

Reste à savoir maintenant qui succédera à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne (l'exécutif de l'UE) et à Donald Tusk à la présidence du Conseil européen (l'instance qui réunit les dirigeants des États membres).

La nomination du président de la Commission, revendiquée par le groupe politique qui finit en tête des élections (dans ce cas-ci, le PPE), devrait aboutir à l'occasion du nouveau sommet européen, les 20 et 21 juin, et être validée à la mi-juillet.

L'entrée en fonction de la nouvelle Commission est prévue le 1er novembre et celle du nouveau président du Conseil européen, le 1er décembre.

- Avec l'Agence France-Presse

Les Britanniques en quête de clarté