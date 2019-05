Participation en hausse aux élections européennes

Vingt-et-un pays étaient appelés aux urnes dimanche et de premières estimations ont commencé à tomber comme en Allemagne qui envoie le plus gros contingent d'élus au Parlement européen. Le camp d'Angela Merkel malgré un plus bas historique, y est en tête mais devant les Verts qui réalisent une percée sans précédent, selon des sondages.

En Autriche, le parti conservateur du chancelier Sebastian Kurz arrivait largement en tête du scrutin européen, devançant les sociaux-démocrates et le parti d'extrême droite FPÖ, selon des estimations publiées à la fermeture des bureaux.

Même si les taux de participation restaient faibles par rapport à des scrutins nationaux, la mobilisation des électeurs était en progression dans de nombreux pays, semblant marquer un coup d'arrêt à l'érosion continue qui caractérise les européennes depuis 1979.

En France notamment, la participation pourrait se monter entre 52 % à 54 %, soit 8 à 10 points de plus qu'en 2014, selon les estimations des instituts de sondage.

Quelque 427 millions d'Européens sont en âge de participer au scrutin, afin d'élire pour 5 ans les 751 membres du Parlement européen. L'assemblée n'a eu de cesse d'accroître ses pouvoirs, mais peine à susciter l'intérêt des Européens : en 2014, la participation avait atteint 42,6 % en moyenne.