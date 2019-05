Les Européens aux urnes, l'extrême droite veut marquer le coup

Lettons, Maltais et Slovaques ont voté samedi, tout comme les Tchèques qui avaient déjà commencé la veille avec les Irlandais. Le vote dans la plupart des 28 pays de l'UE, dont la France, l'Allemagne et l'Italie, n'aura lieu que dimanche.

Les Français de l'étranger résidant sur le continent américain et dans les Caraïbes votaient, eux, samedi. À l'ambassade de France à Washington, il fallait faire la queue à la mi-journée avant de glisser son bulletin dans l'urne.

« Il faut venir voter pour consolider le projet européen », a dit Sarah Chataing. Cette employée de la Banque mondiale souligne que le vote est encore plus important cette année « à cause des difficultés, à cause du Brexit, à cause de tous les extrémismes qui montent en Europe ».

Les scores des partis d'extrême droite du Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen en France et de La Ligue de Matteo Salvini en Italie, ennemis déclarés des projets européens du président français Emmanuel Macron, font partie des résultats qui seront scrutés.

Tout comme celui de l'europhobe Nigel Farage. Son parti du Brexit est attendu largement en tête au Royaume-Uni, où des élections ont été organisées en catastrophe jeudi après le report du Brexit à fin octobre. La première ministre, Theresa May, en a payé le prix, en annonçant vendredi sa démission imminente.

Globalement, l'ensemble des forces eurosceptiques, populistes et nationalistes devraient selon les sondages enregistrer une nette progression au sein du Parlement européen, où siègent pour cinq ans 751 eurodéputés jouant un rôle clé dans l'élaboration des lois européennes.

« Vague verte »

Reste à connaître l'ampleur de cette poussée et son impact sur l'équilibre des forces politiques au sein de l'hémicycle européen, où ces partis hétéroclites restent encore loin de pouvoir envisager une majorité.

Le taux d'abstention parmi les 427 millions d'électeurs estimés sera lui aussi un enjeu, tant l'intérêt pour ce scrutin n'a cessé de chuter.

En Irlande, où le vote a eu lieu vendredi sur fond d'inquiétudes liées au Brexit, le parti proeuropéen du premier ministre Leo Varadkar était selon des sondages en tête du scrutin.