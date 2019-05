Attaque de Lyon: le suspect activement recherché

ALEXANDRE GROSBOIS

Agence France-Presse

Lyon Les autorités mettaient samedi « tous les moyens en oeuvre » pour retrouver la trace du principal suspect dans l'attaque au colis piégé, non revendiquée, qui a fait 13 blessés légers vendredi à Lyon, la troisième ville de France.

« Tous les moyens sont actuellement mis en oeuvre pour parvenir rapidement à l'identification et à l'interpellation de l'auteur des faits », a annoncé le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, chargé de l'enquête. Selon des sources proches du dossier, un ADN non encore identifié a été isolé sur le colis piégé. Rien n'indique donc qu'il s'agisse de celui du suspect filmé en train de déposer ce sac devant une boulangerie. D'après ces mêmes sources, on soupçonne fortement que l'explosif soit du TATP, en faible quantité. Le TATP (tripéroxyde de triacétone) est un explosif artisanal très instable. Il a été utilisé dans les attentats djihadistes commis à Paris le 13 novembre 2015 et à Bruxelles en mars 2016. La police a en outre diffusé samedi via Twitter deux nouvelles photos du principal suspect, un trentenaire dont le mobile demeure inconnu, signalé comme portant un haut vert foncé à manches retroussées et un bermuda clair, ainsi qu'un sac à dos sombre. On y distingue un homme roulant à vélo.

Agrandir PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE VIA AFP

Agrandir PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE VIA AFP

« Plusieurs dizaines » de témoignages ont été reçus en réponse à un appel à témoins, a précisé le procureur au cours d'une conférence de presse à Lyon. L'enquête mobilise « 90 enquêteurs et 30 techniciens de la police technique et scientifique », assistés par « une vingtaine d'enquêteurs des brigades de recherche et d'intervention locales ». Sur les lieux de l'explosion, ont été retrouvés « des vis de 2 cm, des billes de métal, sept piles de type LR6, un circuit imprimé, un dispositif de déclenchement à distance [...] et des morceaux de plastique blancs pouvant être des résidus de l'engin explosif », a révélé M. Heitz. Les faits ont été commis « en plein jour dans un lieu particulièrement fréquenté » à l'aide d'« un engin explosif permettant d'atteindre un grand nombre de personnes », a expliqué M. Heitz.

Agrandir Des policiers et des membres de l'armée patrouillent dans le centre de Lyon. PHOTO EMMANUEL FOUDROT, REUTERS

Une « faible » charge Sur treize blessés légers, « onze ont été hospitalisés » et certains « doivent subir une intervention chirurgicale, afin d'extraire des éclats ». « Nous avons un dispositif de vidéoprotection qui est assez étendu, donc on a vu la personne arriver et repartir sur son vélo, peut-être aurons-nous un certain nombre de témoins qui pourront faire avancer l'enquête », a quant à lui déclaré le maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, joint au téléphone par l'AFP.

Agrandir La police a diffusé une photo du suspect provenant d'une caméra de vidéosurveillance. PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE VIA AFP