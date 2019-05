Brexit : Theresa May tente de sauver son plan critiqué de toutes parts

La première ministre britannique Theresa May n'a réussi à convaincre ni sa majorité ni l'opposition au Parlement avec son plan de la « dernière chance » pour mettre en oeuvre le Brexit, critiqué de toutes parts, et elle se retrouve mercredi une nouvelle fois dans une impasse.

Theresa May a annoncé mardi une série de compromis, dont la possibilité de voter sur un second référendum et le maintien dans une union douanière temporaire avec l'UE, pour tenter de rallier à son plan de Brexit la majorité des députés.

Les Travaillistes avaient rompu vendredi les pourparlers engagés avec Mme May pour trouver un compromis sur le Brexit.

Éreinté par l'opposition, le plan de Theresa May n'était pas non plus épargné au sein de son parti conservateur. « On nous demande maintenant de voter pour une union douanière et un deuxième référendum. Le projet de loi va à l'encontre de notre programme, et je ne voterai pas en sa faveur », a tweeté l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, candidat à la succession de Theresa May.

« C'est devenu un rituel douloureux dans un processus tortueux : la première ministre dévoile une vision pour le Brexit et les députés font la queue pour la démolir à la Chambre des communes », analysait la BBC.

Signe du niveau d'opposition rencontré par la nouvelle offre de Theresa May, le ministre de l'Environnement Michael Gove a laissé entendre mercredi que le vote sur le projet de loi sur le Brexit, censé intervenir début juin, pourrait être remis en cause : « Au cours des prochains jours, nous réfléchirons à la façon dont les gens envisagent la proposition ».

Vote sanction

Dans ce contexte, le scrutin européen de jeudi s'annonce comme un jeu de massacre pour le parti de la première ministre.

Selon un sondage YouGov publié mercredi par le Times, les Tories finiraient à une humiliante cinquième place (7 %), 30 points derrière le Parti du Brexit de Nigel Farage, en tête.

Dans le cas où les députés finiraient par approuver le projet de loi, Mme May entend les faire voter sur la tenue d'un second référendum sur le Brexit.

Ce second référendum porterait sur l'accord de sortie négocié par Theresa May, mais la presse britannique soulignait que les députés pourraient inclure la possibilité d'un maintien dans l'UE.

Le Parlement britannique avait rejeté à la mi-mars cette idée d'un second référendum, défendue par plusieurs partis, mais rejetée par les pro-Brexit et redoutée par d'autres, qui craignent que les divisions du pays s'aggravent.

Si la Chambre des communes adopte le projet de loi et refuse encore la tenue de cette consultation, le Royaume-Uni pourra quitter l'UE fin juillet.