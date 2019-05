Iran : l'UE refuse la stratégie de tension américaine

Les Européens se disent inquiets par le regain de tensions entre Washington et Téhéran, et ont signifié au secrétaire d'État américain leur préoccupation face au risque d'un conflit «par accident» dans le Golfe.

En route pour la Russie, le chef de la diplomatie américaine s'est invité à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles pour discuter de «questions urgentes», et notamment de l'Iran. Washington a accusé Téhéran de préparer des attaques «imminentes» contre des intérêts américains au Moyen-Orient.

Ces entretiens ont été difficiles. «Je lui ai dit de manière claire que nous sommes préoccupés par les tensions dans la région et que nous ne voulons pas d'une escalade militaire», a déclaré à la presse le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas après leur rencontre.

Le ton avait été donné par le chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt au début de la réunion de Bruxelles : «Nous sommes très inquiets du risque qu'un conflit se produise par accident en raison de l'escalade des tensions».

«Éviter l'escalade»

«La position américaine d'augmenter les pressions et les sanctions ne nous convient pas», a renchéri son homologue français Jean-Yves Le Drian.

La rencontre avec Mike Pompeo a été organisée dans la précipitation, a reconnu Federica Mogherini. «Nous avons de très sérieuses divergences et différences, et nous pensons que le dialogue est le meilleur moyen de les aborder et d'éviter l'escalade», a plaidé la cheffe de la diplomatie européenne.

Les trois ministres et Federica Mogherini s'étaient auparavant concertés sur leur position : «Unité européenne pour la préservation du JCPOA (l'accord sur le nucléaire) et le refus de l'escalade», ont-ils annoncé, avant de s'entretenir chacun avec M. Pompeo.

La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne sont les trois signataires européens, aux côtés de la Russie, la Chine et les États-Unis, de l'accord conclu en 2015 avec l'Iran sur son programme nucléaire.