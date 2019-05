70 ans après le blocus, Berlin honore son héros

Le nonagénaire reste un héros pour beaucoup de Berlinois, qui le surnomment affectueusement « Tonton qui bat des ailes » ou « chocolat volant ».

Il participa, entre juin 1948 et septembre 1949, à la fameuse « Opération Victuailles », l'autre nom du pont aérien de Berlin.

Plusieurs milliers d'avions, principalement britanniques et américains, avaient permis de désenclaver plus de deux millions de Berlinois de l'Ouest en les ravitaillant, contournant ainsi le blocus soviétique routier et maritime autour de cette partie de la ville.

Il avait été mis en place par l'URSS dans l'espoir in fine de prendre le contrôle de Berlin-Ouest, sous administration des Alliés, et ainsi de tout l'est de l'Allemagne.

Largage de bonbons

M. Halvorsen fut l'un des premiers pilotes engagés dans le pont aérien vers Berlin-Ouest, celui des « Rosinenbomber », les Bombardiers de raisins secs.

Et il a écrit une page d'histoire en ayant l'idée de larguer des friandises dans de petits parachutes de sa fabrication pour les enfants de la ville. Une initiative qui fut ensuite généralisée par les Alliés.

Gail Halvorsen avait aussi expliqué aux enfants berlinois rencontrés à l'époque près de l'aéroport qu'il inclinerait les ailes de son avion en survolant la ville, en signe de reconnaissance pour prévenir d'un largage. C'est ce qui lui valut d'être appelé « Tonton qui bat des ailes ».

L'ancien aviateur américain de 98 ans, venu avec ses filles, Denise Williams et Marilyn Sorensen, a désormais à Berlin un terrain de baseball qui porte son nom, sur le site de l'ancien aéroport de Tempelhof.