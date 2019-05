L'essoufflement des gilets jaunes se confirme

Et les premiers chiffres du ministère de l'Intérieur, systématiquement contestés par les gilets jaunes, confirmaient un repli. À 14 h, ils étaient 2700 à manifester en France, dont 600 à Paris, selon la place Beauvau ; contre 3600 manifestants dont 1000 à Paris le 4 mai à la même heure.

L'acte 25 avait été le moins suivi depuis le début du mouvement le 17 novembre puisqu'il avait réuni moins de 19 000 manifestants dans l'Hexagone selon les autorités, plus de 40 000 pour les organisateurs. Des chiffres bien inférieurs à ceux du 1er mai ou de la mobilisation des fonctionnaires jeudi.

« Tant en nombre qu'en motivation, ça n'a rien à voir avec les manifs du début, ça a marché un temps mais il y a de la lassitude. Aussi, beaucoup de gens ont peur des violences policières », reconnaît Mo, un Bordelais de 32 ans et militant La France Insoumise.

« Il va falloir repartir sur les ronds-points et penser à d'autres actions. Cet été, on pourrait peut-être aller sur les stationnements des plages », propose-t-il.

« Je commence à penser que ça ne sert à rien », soupire à Paris Christine Sawicki, 51 ans, comptable.

Pour elle, Emmanuel Macron « ne prend pas les bonnes décisions. La baisse des impôts en 2020 alors que l'ISF il l'a supprimé tout de suite. J'aimerais une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Et qu'il supprime le CICE », réclame-t-elle, se demandant aussi « comment frapper économiquement le pays ».

« Ça va, ça vient »

D'autres ne voulaient pas croire à un déclin. « Ça va, ça vient, ça dépend des jours », assure Laurence, 57 ans, à Paris.

« Il y a eu un bel éveil des consciences. Il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent et qui comprennent que le gilet jaune c'est pas une idéologie politique ou terroriste et qu'en dessous il y a des citoyens et que les revendications qu'on apporte sont des revendications citoyennes », veut croire Jérôme Rodrigues, depuis Lyon.

Et il promet que si Emmanuel Macron « ne veut pas nous écouter, on continuera jusqu'à ce qu'il nous entende, quitte à lui foutre en l'air son quinquennat ».