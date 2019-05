Le prince Harry et son épouse Meghan prénomment leur fils Archie

Le prince Harry et son épouse Meghan ont présenté mercredi leur fils au public et à la reine, avant d'annoncer son prénom, Archie, un choix moins traditionnel qu'attendu.

Les nouveaux parents ont aussi partagé sur leur compte Instagram une photo en noir et blanc montrant la reine Elizabeth II et le duc d'Edimbourg observant en souriant leur huitième arrière-petit-enfant, porté par sa mère. Aux côtés de Meghan se trouvent sa mère Doria Ragland et son époux le prince Harry.

«C'est magique», a déclaré Meghan, 37 ans, dans sa première apparition depuis l'accouchement, en longue robe blanche cintrée, les cheveux détachés. «J'ai les deux meilleurs garçons, donc je suis très heureuse», a-t-elle poursuivi, avec un grand sourire.

Le bébé est «très calme, a un tempérament des plus doux», a-t-elle précisé. «Je me demande d'où il tient ça!», a plaisanté le prince Harry, 34 ans, en costume gris clair et cravate foncée. Le cadet du prince Charles et de Lady Di était jadis connu pour être le trublion de la famille royale.

«Être parent, c'est génial», a-t-il assuré, et même si cela ne fait que «deux jours et demi, trois jours». Pour Meghan c'est «un rêve».

Nombreux étaient les Britanniques à spéculer sur l'apparence de l'enfant. Aura-t-il les cheveux roux de Harry ou noirs de Meghan?

«Tout le monde dit que les bébés changent beaucoup au cours des deux premières semaines», a remarqué le prince Harry, attendant de voir comment évoluera son bébé. «Il a déjà un peu de poil au visage», a-t-il ajouté, taquin.

«Absolument adorable»