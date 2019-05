Un premier fils pour Harry et Meghan

Comme quelques centaines d'autres Britanniques et touristes, la famille James était venue marquer l'arrivée du dernier-né de la famille royale. La duchesse de Sussex (mieux connue sous son nom de roturière, Meghan Markle) a donné naissance hier matin à un petit garçon de 7 lb 3 oz, presque un an après son mariage avec le prince Harry.

Catherin Manz et Tina Roos, deux touristes allemandes, venaient elles aussi d'arriver au Royaume-Uni. Leur niveau d'intérêt pour la royauté n'était pas aussi élevé que celui de M me Macfarlane. « Pour être honnête, je ne savais même pas qu'elle était enceinte », a dit M me Roos avant qu'un Anglais à portée de voix ne fasse semblant de s'indigner.

« La mère et le bébé vont très bien. Ç'a été l'expérience la plus extraordinaire que je puisse imaginer, a déclaré le nouveau père devant les écuries du château de Windsor, selon les images relayées par la télé britannique. Je ne comprends pas comment les femmes peuvent accomplir cela, mais nous sommes tous deux très heureux. » Derrière lui, les chevaux de la reine semblaient moins impressionnés.

Certaines traditions valent la peine d'être abandonnées, selon Belinda Sethard-Wright, venue devant le palais de Buckingham avec son conjoint Matthew et leurs deux enfants. Elle est noire, lui est blanc, comme le couple princier. « Meghan apporte une bouffée d'air frais à la famille royale et une touche de modernité bien nécessaire », a-t-elle dit. « Les familles mixtes, de différentes cultures, de différents héritages, c'est ce que ça représente. Il faut évoluer », a ajouté son conjoint.

C'est le bébé de qui, déjà ?

Ce bébé dont le prénom devrait être connu dans les prochains jours est le premier enfant de Meghan Markle et de Harry, fils cadet du prince Charles et de Lady Diana qui, si elle n'avait pas connu la fin tragique que l'on sait, serait grand-mère pour la quatrième fois (oui, ça passe vite et non, ça ne nous rajeunit pas). L'enfant est aussi le huitième arrière-petit-enfant de la reine Élisabeth et de son mari, le prince Philips, qui, si la tradition a été suivie, ont été les premiers informés de la nouvelle.

Sa place dans l'histoire ?

Il est septième dans l'ordre de succession à la Couronne britannique, derrière son grand-père Charles, son oncle William et ses trois enfants, et enfin son père Harry. Mais de façon plus importante, c'est le premier enfant métis de l'histoire officielle de la monarchie britannique. Autre caractéristique hors du commun : il est également admissible à la citoyenneté américaine, grâce à sa mère.

Comment s'appellera le bébé ?

Les parieurs ont misé sur Arthur, James, Albert ou Edward, mais en voyage en Australie, le prince Charles, un petit comique, avait avancé que Harry et Meghan pourraient s'éloigner des sentiers battus et préférer Kylie ou Shane. Sur son blogue The Tig, aujourd'hui fermé, Meghan a déjà écrit que Grey était son prénom préféré, pour une fille comme pour un garçon, selon l'Agence France-Presse. Il semblerait que le garçon deviendra comte de Dumbarton et que son nom de famille pourrait être Mountbatten-Windsor, mais sa mère, une féministe affichée, pourrait en décider autrement. Contrairement aux enfants du prince William, le fils de Harry et de Meghan ne sera pas prince, normalement.

Quand verra-t-on le bébé ?

Devant le château de Windsor et devant les caméras, le prince Harry a déclaré hier que le nourrisson de 3,2 kg, « cette petite chose absolument irrésistible » arrivée un peu après la date prévue, serait probablement présenté au monde d'ici deux jours (demain, normalement), en même temps que son prénom sera révélé. Dans un premier temps, sa femme et lui avaient annoncé vouloir vivre leur bonheur en famille. Très rapidement après ses accouchements, Kate, elle, se faisait photographier à la sortie de la maternité. Pour son petit dernier, à peine 10 heures après la dernière poussée, elle apparaissait, rayonnante, avec un brushing et un maquillage parfaits, ce que certaines ont vu comme une pression supplémentaire à la plus que perfection exigée des femmes. Mais eût-elle apparu la chevelure légèrement négligée et les traits un peu tirés qu'on lui en aurait aussi fait reproche. Tel est le lot du Gotha.

Où est né le bébé ?

Pour cela, il faudra attendre le certificat de naissance. La rumeur publique veut que l'accouchement ait eu lieu à la maison, à Windsor, dans le cottage Frogmore, avec une équipe médicale choisie par la mère.

De quoi va-t-on parler, maintenant ?

Les médias anglais ont d'abord prétendu que Harry, William et leurs deux femmes étaient les meilleurs amis du monde. Quand Harry et Meghan ont fait leurs boîtes et sont partis du palais de Kensington - où habitent plusieurs membres de la famille royale, à Londres -, on a prétendu que les deux belles-soeurs se crêpaient le chignon. Les médias ont ensuite beaucoup fait état du shower de bébé de Meghan (actrice américaine dans son ancienne vie), qui a eu lieu à New York et qui aurait coûté 520 000 $. Des conjectures voulant que le couple envisage de déménager en Afrique pour quelques années ont maintenant cours. À court terme, le choix des parrains et marraines - les bébés royaux en ont généralement plusieurs - pourra faire jaser dans les chaumières.