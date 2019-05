Les Néerlandais, dompteurs d'eau

PHOTO ILVY NJIOKIKTJIEN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

La catastrophe, baptisée watersnood de 1953 par les Néerlandais, a profondément ébranlé le pays et lui a fait réaliser sa vulnérabilité : après des siècles à déjouer la nature, cette dernière se vengeait de la plus violente des façons.

« On nous a recueillis presque deux jours plus tard. C'est un pêcheur de moules qui est venu dans son bateau », s'est-elle souvenue, devant une photo de la vieille maison familiale. « Il est mort il y a deux mois, à 91 ans. J'ai parlé à ses funérailles. Il était traumatisé par ce qu'il avait vu ce jour-là. J'en parle et je suis émue à nouveau. »

Soixante-cinq ans plus tard, Ria Geluck se rappelle s'être réfugiée sur le toit de la ferme familiale transformée en île déserte au milieu des eaux déchaînées. La mer du Nord, gonflée par une tempête arrivée en même temps qu'une marée exceptionnellement haute, avait profité de la faiblesse des digues de l'après-guerre pour engloutir une bonne partie de l'ouest des Pays-Bas. Bilan : 1836 morts, dont deux de ses grands-parents et une tante.

« On parle de milliards. Ça a pris plus de 40 ans à construire, plus d'une génération. » - Peter Glas, grand responsable de la lutte contre les inondations des Pays-Bas

Aux Pays-Bas, l'eau est omniprésente. Elle accueille les voyageurs en passant en canal sous les pistes de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol et entoure les automobilistes qui roulent à toute allure sur les digues transformées en autoroutes, comme l'Afsluitdijk. Les moulins à vent dont les reproductions s'entassent dans les boutiques de souvenirs ? Des pompes pour évacuer l'eau des champs endigués. L'« erdam » de Rotterdam et Amsterdam ? Il signifie « digue » en vieux néerlandais. Celles-ci font 17 000 kilomètres dans le pays, trois fois la distance entre Vancouver et Halifax.

Ses armes fourbies, le pays se croyait protégé pour les décennies à venir. C'était sans compter les changements climatiques, qui relèvent de façon importante le niveau de la mer et pourraient avoir un lien avec les fortes pluies qui s'abattent de plus en plus fréquemment sur le pays. Retour à la table à dessin.

PHOTO JOSH HANER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Dix millions de personnes qui résident en zone inondable, sur une population de 17 millions d'habitants La ville de Rotterdam, le plus gros port d'Europe, se trouve elle aussi en grande partie sous le niveau de l'eau. En face, la mer du Nord. Tout autour, un delta complexe où débouchent certains des plus grands fleuves d'Europe de l'Ouest. En roulant près des quais, les immenses bateaux de croisière et les édifices de bureaux se confondent.

« Ne rien faire n'est pas une option, explique Arnoud Molenaar, à la tête de l'équipe chargée d'améliorer la résilience de la ville. Il faut développer une approche holistique face aux changements climatiques. Ça ne sonne pas sexy, mais ça veut dire qu'il ne s'agit pas que de construire des digues et des réservoirs. »

« C'est peut-être la différence entre notre approche et l'approche canadienne et américaine. Aux États-Unis, beaucoup de villes font bien en matière d'évacuations, mais sont moins bonnes en matière de prévention. » Résultat : des places publiques qui se transforment en réservoir d'eau en cas de pluies violentes, des parcs prêts à devenir des plaines inondables et quelques bâtiments flottants.

À Ouwerkerk, tout près du polder de Mme Geluck, un musée, le Watersnoodmuseum, a pour vocation d'honorer la mémoire des centaines de noyés, mais aussi de préparer à la prochaine catastrophe. « L'eau viendra », annonce-t-on avec pessimisme sur un mur du musée dans une section où des enfants blonds jouent à empiler des sacs de sable ou à pomper de l'eau le plus vite possible. Les écoliers peuvent enfiler des lunettes de réalité virtuelle pour voir la pièce dans laquelle ils se trouvent se remplir d'eau. Le niveau d'angoisse ne diminue qu'à la boutique-cadeau.

Les habitants de Rotterdam pourront-ils évacuer si la ville fait face à une crue soudaine de la mer du Nord ? « Non », répond sans ambages M. Molenaar, qui estime que seule 15 % de la population serait en mesure de quitter les lieux. D'où l'importance de Maeslantkering. Dans l'espoir que le scénario d'une Rotterdam sous l'eau ne se produise jamais, cette porte géante protège la ville plusieurs kilomètres en aval : elle consiste en deux « tours Eiffel » horizontales prêtes à pivoter pour barrer l'eau.

Redonner de l'espace à l'eau

Alors qu'à Rotterdam on bloque l'eau, ailleurs la stratégie inverse a été choisie : le programme de grands travaux Ruimte voor de rivier [De l'espace pour les rivières] a été lancé après les grandes inondations de 1993 et de 1995, qui ont forcé l'évacuation de quelque 300 000 Néerlandais.

« Nous sommes un pays densément peuplé, et graduellement, les plaines inondables ont été occupées, laissant un espace de plus en plus étroit aux cours d'eau. Nous avons conclu que ce n'était pas une bonne idée et que nous devions leur laisser plus de place », a expliqué M. Glas. Bref, s'incliner devant la puissance de la nature à certains endroits stratégiques et y abandonner les conquêtes des siècles précédents.