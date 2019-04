Génocide arménien: Erdogan s'en prend à nouveau à Macron

PHOTO FOURNIE PAR LA PRÉSIDENCE TURQUE VIA AP

Le premier ministre français Édouard Philippe et la mairesse de Anne Hidalgo Paris ont assisté à une cérémonie commémorant le génocide arménien, le 24 avril à la Place du Canada.

Celui-ci est reconnu par une trentaine de pays et la communauté des historiens. Selon les estimations, entre 1,2 million et 1,5 million d'Arméniens ont été tués pendant la Première Guerre mondiale par les troupes de l'Empire ottoman, alors allié à Allemagne et à l'Autriche-Hongrie.

Mais la Turquie refuse l'utilisation du terme « génocide », évoquant des massacres réciproques sur fond de guerre civile et de famine ayant fait des centaines de milliers de morts dans les deux camps.

Selon M. Erdogan, si la Turquie avait fait ce qui lui est reproché, « on ne pourrait pas parler de millions d'Arméniens qui vivent dans une large zone, de l'Europe à l'Amérique, de l'Afrique du Nord au Caucase ».

En février, le président turc avait qualifié son homologue français de « novice » en politique et a reproché à la France d'avoir elle-même commis un « génocide » en Algérie pendant la période coloniale et d'avoir également pris part au génocide au Rwanda.

Au cours des commémorations mercredi à Paris, le premier ministre français Édouard Philippe a déclaré que la France entendait contribuer à la reconnaissance du génocide arménien en tant que crime contre l'humanité et ne se laisserait « impressionner par aucun mensonge ».