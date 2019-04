 Blocages écologiques à Londres: Extinction Rebellion prêt à faire une «pause» 

Né au Royaume-Uni, ce réseau de militants a bloqué dimanche plusieurs lieux très fréquentés du centre de la capitale britannique pour la septième journée consécutive.

La circulation a ainsi été perturbée au niveau de Waterloo Bridge, Marble Arch et Parliament Square en raison de « manifestations », a indiqué sur Twitter l'autorité des transports de Londres (TfL).

« Nous sommes prêts à faire une pause si le gouvernement s'assoit à la table de négociation », a déclaré à l'AFP un porte-parole du groupe, James Fox, précisant ne pas avoir reçu à ce stade de réponse positive de l'exécutif britannique.

« S'ils ne saisissent pas cette occasion, et s'ils refusent de venir négocier avec nous, cela continuera et cela s'intensifiera, de façon différente et très créative », a-t-il prévenu.

Extinction Rebellion, dont le réseau est devenu international, a trois revendications au Royaume-Uni : la proclamation d'un « état d'urgence climatique et écologique », l'élaboration d'un plan d'action pour « réduire à zéro » les émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2025 et la création d'une « assemblée citoyenne » qui, aidée d'avis scientifiques, se prononcerait sur des questions climatiques.

Dimanche, le groupe a reçu la visite de la jeune militante suédoise pour le climat Greta Thunberg.

« L'humanité est à la croisée des chemins. Nous devons décider de la voie que nous voulons emprunter », a-t-elle déclaré lors d'un discours à Marble Arch, dénonçant ceux « au pouvoir » qui « n'ont rien fait pour lutter contre la crise climatique ».