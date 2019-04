Notre-Dame de Paris: une cathédrale et des coeurs à réparer

AUDREY RUEL-MANSEAU, SIMON-OLIVIER LORANGE, SUZANNE COLPRON

La Presse Un peu de soleil sous le ciel gris de Paris, hier, alors que les deux tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris se tenaient toujours droites et fières, après le terrible incendie de lundi. Or, la convalescence de bien des Français s'annonce longue, a constaté notre envoyée spéciale, tout comme la remise à neuf du célèbre monument. La reconstruction, qui a déjà suscité plus d'un milliard de dollars en dons, sera achevée « d'ici cinq ans », a promis hier le président français Emmanuel Macron.

« On a besoin de savoir qu'elle est encore là »

PHOTO KAMIL ZIHNIOGLU, ASSOCIATED PRESS

Les dommages causés par la virulence des flammes qui ont consumé la cathédrale Notre-Dame de Paris durant une quinzaine d'heures, lundi, sont catastrophiques. Devant cette perte inestimable, le président de la République, Emmanuel Macron, a promis une reconstruction d'ici cinq ans, lors d'une adresse à la nation. Le réveil avait un goût doux-amer à Paris, au lendemain de l'incendie qui a bien failli réduire Notre-Dame en cendres. Contre toute attente, les deux tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris se tenaient droites et fières, hier, sous le ciel gris de Paris. Mais son intérieur, à l'image du coeur des Parisiens devant ce drame, est anéanti. « C'est émouvant. On vient parce qu'on a besoin de la voir. On a besoin de savoir qu'elle est encore bien là », témoigne la Parisienne Martine Hervé, regardant constamment le bâtiment, un sourire mélancolique aux lèvres.

Martine Hervé PHOTO AUDREY RUEL-MANSEAU, LA PRESSE

« Hier, tout le monde a perdu espoir quand la flèche est tombée, confie-t-elle. Et là, on a presque l'impression qu'elle n'a pas changé. Elle est sublime. » Isolée sur son île interdite à toute circulation, la cathédrale a des airs de combattante qui a déjoué les pronostics. Une survivante fragilisée, qu'il faut approcher avec délicatesse vu l'état de son squelette passablement amoché. Si les côtés et l'arrière ont été ravagés par les flammes, la façade, elle, ne porte presque aucun stigmate visible. C'est à peine si la devanture de la plus populaire cathédrale de France est noircie. « Pleurer Notre-Dame » Quai Saint-Michel, Parisiens, Français, touristes affluaient par centaines, hier après-midi. Il était difficile de se frayer un chemin à contresens tellement la foule était dense sur les trottoirs. Sur le pont Saint-Michel ou encore sur le pont des Coeurs, des journalistes venus de tous les continents transmettaient des images de la survivante dans les télévisions du monde entier. Partout autour, les badauds avaient les yeux rivés sur ce qu'il reste de Notre-Dame de Paris. Entre curiosité et soulagement, la tristesse ou le trop-plein d'émotions se traduisait en larmes sur certains visages. « Elle a résisté à tout : aux guerres, aux révolutions, à tout ! Et voilà qu'un incendie idiot a bien failli... Mais les pompiers ont fait un très grand boulot. Et là, le monde entier est en train de se mobiliser, et on va récupérer notre histoire. » - Martine Hervé, une résidante de Paris

Jean-Pierre Thomas PHOTO AUDREY RUEL-MANSEAU, LA PRESSE

Jean-Pierre Thomas, 80 ans, est venu de la banlieue parisienne constater les dégâts et « faire des photos, comme tout le monde ». « On n'a plus qu'une chose à faire, c'est de pleurer Notre-Dame », dit-il. Non loin, une religieuse vêtue de l'habit traditionnel noir et blanc tient son chapelet de bois entre ses doigts et récite des prières.

PHOTO FRANÇOIS GUILLOT, AFP

« Les tours n'ont pas été touchées, j'espère que les cloches non plus », confie à La Presse la soeur dominicaine, qui venait tous les premiers vendredis du mois et le vendredi du carême vénérer la Sainte Couronne d'épines qui se trouvait à l'intérieur de Notre-Dame de Paris. La relique a été sauvée du brasier. Deux autres reliques, un morceau de la Croix et un clou de la Passion, ont été sauvés ainsi que la tunique de saint Louis. Le coq en cuivre qui se trouvait au sommet de la flèche aurait été retrouvé, hier, selon un gazouillis de Jacques Chanut, président de la Fédération Française du Bâtiment. Le volatile abritait des reliques de sainte Geneviève et de saint Denis, ainsi qu'un fragment de la couronne d'épines du Christ, censées protéger les Parisiens.

Le coq en cuivre qui se trouvait au sommet de la flèche aurait été retrouvé, hier, selon un gazouillis de Jacques Chanut, président de la Fédération Française du Bâtiment. PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DE JACQUES CHANUT

Travail colossal Au lendemain des événements, des dizaines de véhicules de la police nationale ceinturaient toujours la cathédrale, de l'autre côté de la Seine. Sur le cours d'eau, deux embarcations à l'effigie du service d'incendies de Paris flottent à quelques mètres du monument éventré. Selon un policier désireux de garder l'anonymat - les communications avec les médias sont interdites aux sapeurs-pompiers et aux agents de la police nationale -, la présence de ces bateaux a grandement contribué au succès de l'opération. « On a pu utiliser un bateau-pompe de la Seine. Si on n'avait eu que des citernes, elles se seraient vidées, et je vous laisse imaginer la complexité de la chose. Alors, les bateaux ont très bien servi. C'est bon à savoir, même pour vous à Montréal ou à Québec, avec la basilique Notre-Dame ou le Château Frontenac collés sur le fleuve », a soulevé l'agent. Autour du périmètre, toujours aussi imposant 24 heures plus tard, la congestion est infernale, et le bruit des sirènes d'urgence et des sifflets des agents de police veillant à la circulation est incessant. Il ne suffit pas de s'éloigner de quelques coins de rue pour un retour au calme. Près du pont de Sully, au coin du boulevard Saint-Germain, deux lignes sont connectées à une des rares bouches d'incendie assez grosses pour le débit exigé, explique un pompier à un passant curieux. Elles traversent le 5e arrondissement sur plus d'un kilomètre pour se rendre à l'île de la Cité.

PHOTO ZAKARIA ABDELKAFI, AFP

Le sapeur-pompier veille au grain depuis près de 12 heures devant son camion. Les passants sont nombreux à s'arrêter à ses côtés. Ils lui serrent la main et le remercient du travail colossal accompli par ses confrères et lui. « Ils se sont battus, ils ont risqué leur vie. On ne les remercie jamais assez », a déclaré la Parisienne Valérie Legrand qui, aux premières loges durant l'incendie de la veille, avait toujours peine à croire ce dont elle avait été témoin. Même si les flammes étaient éteintes, les pompiers étaient toujours sur place, hier, pour s'assurer que le feu ne se réveille pas. Entre les deux clochers, quatre petits points rouges que l'on devine être des sapeurs-pompiers en uniforme se déplaçaient pendant qu'un drone survolait ce qu'il restait de structure pour mieux en évaluer les dégâts. Ce même appareil technologique qui, grâce à ses images sensationnelles captées au plus fort de l'incendie, lundi soir, a facilité l'intervention d'urgence. Comme quoi la modernité peut venir au secours de l'histoire. Une nouvelle Notre-Dame d'ici cinq ans

Le président de la République française, Emmanuel Macron, a dit hier vouloir rebâtir « d'ici cinq années » la cathédrale Notre-Dame de Paris. « Nous rebâtirons la cathédrale plus belle encore », a promis le chef de l'État au cours d'une allocution télévisée. La réunion du Conseil des ministres d'aujourd'hui sera par ailleurs entièrement consacrée à l'incendie de la cathédrale. M. Macron a d'ailleurs indiqué qu'il était essentiel de suspendre la politique pour un moment, afin de prendre le temps de se souvenir des événements des dernières heures. Il a en outre salué le travail des pompiers, des policiers, du personnel soignant, mais aussi des journalistes et des photographes qui ont pu montrer la tragédie au monde entier. « Ce que nous avons vu, ensemble à Paris, c'est cette capacité de nous mobiliser, nous unir. »

Quart d'heure névralgique Selon le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nuñez, le sauvetage de l'édifice vieux de plus de 800 ans s'est joué « à un quart d'heure, une demi-heure près ». « Globalement, la structure tient bon » mais des « vulnérabilités ont été identifiées notamment au niveau de la voûte », a-t-il souligné. L'enquête sur le sinistre qui a frappé d'effroi la capitale et soulevé une onde de choc mondiale a commencé dans la nuit de lundi à hier et s'oriente vers « la piste accidentelle », selon le procureur de Paris, Rémy Heitz. Une trentaine de témoins ont déjà été entendus, et d'autres le seront aujourd'hui. Près de 50 enquêteurs sont mis à contribution. Voyez une photo à 360 degrés de la cathédrale peu avant l'incendie. Québec offre son aide Le premier ministre François Legault offre à la France l'aide du Québec pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris. « Si le Québec peut apporter une contribution, on est plus qu'ouvert », a-t-il affirmé lors d'une mêlée de presse hier, soulignant que c'est « le monde entier qui perd un joyau ». Selon M. Legault, l'aide « peut être de plusieurs formes ». Par exemple, le Québec pourrait contribuer à réparer le grand orgue, qui aurait été endommagé. « C'est important dans ma qualité de vie qu'on revoie cette cathédrale », a dit l'ancien président d'Air Transat, qui a rappelé s'être rendu « des dizaines de fois à Paris ». Il affirme y éprouver chaque fois « un moment d'émotion » devant la beauté et le caractère historique de la cathédrale.

Environ 150 personnes ont assisté, hier, à la basilique Notre-Dame de Montréal, à une messe de solidarité avec le diocèse de Paris. PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Messe de solidarité à Montréal Environ 150 personnes ont assisté, hier, à la basilique Notre-Dame de Montréal, à une messe de solidarité avec le diocèse de Paris. L'archevêque Christian Lépine, qui officiait, en a profité pour rappeler l'importance de ce qu'il considère comme beaucoup plus qu'un monument. « Ça fait partie de la vie des gens depuis des siècles. Il arrivait des catastrophes, la cathédrale était là. Il arrivait la guerre, la cathédrale était là. Après la guerre, la cathédrale était là. » Déjà 800 millions d'euros pour reconstruire L'incendie de Notre-Dame provoque un élan de solidarité sans précédent. D'Apple à la Banque centrale européenne en passant par des milliers d'anonymes, les promesses de dons affluent pour rebâtir le monument, atteignant au moins 800 millions d'euros de promesses de dons (1,2 milliard CAN). La barre du milliard d'euros devrait être facilement franchie. Plusieurs grandes fortunes françaises ont sorti leur carnet de chèques : la famille Pinault a promis 100 millions d'euros, suivie par le groupe LVMH et la famille Arnault, première fortune de France, qui a annoncé un don de 200 millions, puis la famille Bettencourt-Meyers et le groupe L'Oréal (200 millions également). La maire de Paris, Anne Hidalgo, a pour sa part annoncé une contribution à hauteur de 50 millions d'euros de la Ville et souhaite organiser « dans les prochaines semaines, une grande conférence internationale des donateurs ». L'essentiel des oeuvres a tenu le coup Les amoureux des arts ont craint le pire, mais hormis la flèche qui faisait la signature de la cathédrale, l'essentiel de ses trésors artistiques ou architecturaux a pu être sauvé. Parmi les éléments qui ont été endommagés, la voûte, quoique celle-ci devrait « a priori tenir » selon le ministre de la Culture Franck Riester. Le grand orgue du XVe siècle est pour sa part sauvé, même si sa structure a souffert, recouverte par des gravats, de la poussière et de l'eau (voir autre onglet). Autrement, le coq reliquaire de la flèche de la cathédrale, qu'on croyait fondu dans l'incendie, a été retrouvé hier dans les décombres. Selon le ministère de la Culture, « il est cabossé mais vraisemblablement restaurable. Comme il est enfoncé, on n'a pas encore pu vérifier si les reliques s'y trouvent encore ». - D'après Agence France-Presse, avec Tommy Chouinard et Nicolas Bourcier, La Presse Le grand orgue pourra ressusciter Par miracle, le grand orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris a survécu aux flammes qui ont ravagé l'édifice. Mais il est totalement inutilisable et restera muet pendant au moins 10 ans.

Jacquelin Rochette, organiste et directeur artistique du grand orgue Pierre-Béique de la Maison symphonique, l'avoue : il n'a pas beaucoup dormi dans la nuit de lundi à mardi. « J'ai prié, dit-il. J'espérais que la voûte de pierre tienne le coup. Il s'en est fallu de très peu. Ce qu'on a vécu lundi, c'est un désastre, mais on a évité le pire. » L'instrument, dont l'essentiel de la structure date du début du XVe siècle, n'a pas été touché par le feu, mais « l'eau a pu endommager les sommiers qui sont les pièces maîtresses en bois, sur lesquelles reposent les tuyaux en liaison avec les cinq claviers », selon le restaurateur Bertrand Cattiaux, cité dans Le Monde. Placé sous la rosace nord, il aurait été préservé par les passerelles de pierre qui se trouvent au-dessus et n'a été recouvert que de quelques débris. Autre soulagement : la chaleur dégagée par les flammes n'aurait pas atteint la tuyauterie de plomb et d'étain de l'orgue, un des plus gros d'Europe, même s'il est « trop tôt pour faire un diagnostic total », a dit hier le ministre français de la Culture, Franck Riester, sur France Inter. « Des mois et des mois de travail » Il faudra démonter ce joyau, avec ses 5 claviers, ses 109 jeux et ses près de 8000 tuyaux, et le mettre rapidement à l'abri pendant la durée des travaux de restauration. Un instrument comme le grand orgue de Notre-Dame ne peut pas être laissé trop longtemps « non joué ».

Jacquelin Rochette, organiste et directeur artistique du grand orgue Pierre-Béique de la Maison symphonique PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE