Notre-Dame sauvée des flammes, reconstruction titanesque en vue

Notre-Dame de Paris semblait sauvée mardi, à l'issue de longues heures de combat des pompiers contre les flammes, une tragédie qui a soulevé une onde de choc internationale et suscité un afflux de dons en vue d'une reconstruction qui s'annonce titanesque.

> L'incendie de Notre-Dame de Paris en photos

Tout au long de la journée, des centaines de Parisiens et de touristes ont continué à défiler au chevet du monument dont la charpente et la toiture ont brûlé, et amputé de sa flèche. En s'effondrant à travers la voûte, la flèche a jonché l'intérieur de la cathédrale d'un monceaux de débris calcinés.

Les deux tours emblématiques de la façade ouest ont en revanche été épargnées par le spectaculaire incendie qui s'est déclaré lundi soir et a mobilisé 400 pompiers pendant une quinzaine d'heures.