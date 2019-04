Notre-Dame de Paris: un trésor d'oeuvres d'art

Véritable symbole planétaire autant de l'art religieux que de l'histoire occidentale, la cathédrale Notre-Dame de Paris est un bijou architectural et l'écrin d'un nombre important d'oeuvres d'art, dont un certain nombre ont pu, heureusement, être sauvées hier.

D'architecture gothique, dotée dès le début d'un équilibre sobre de lignes horizontales et verticales, la cathédrale Notre-Dame n'avait jamais été ravagée par le feu. Hier, le brasier a détruit sa partie centrale, qui abritait un grand nombre d'oeuvres d'art, et sa célèbre flèche, qui faisait l'objet de la première phase de la restauration de la cathédrale, d'un coût total de 150 millions d'euros. « C'est une tragédie insupportable, car c'est un pan entier de l'histoire française qui a disparu », a dit à ce sujet hier, à la radio France Info, le journaliste et défenseur du patrimoine français Stéphane Bern.

Les voûtes sexpartites de sa nef ont disparu dans les flammes, tout comme bien des vitraux et l'irremplaçable charpente en poutres de chêne du XIII e siècle, une charpente qui était l'une des plus anciennes de Paris.

Une intervention des pompiers et de spécialistes du Musée du Louvre a permis de sauver des oeuvres, même pendant que le feu s'attaquait à l'église. Toutefois, la flèche de Notre-Dame de Paris, haute de 93 mètres, s'est effondrée une heure après le début de l'incendie. Datant de 1860, elle comportait à sa base les statues en cuivre des 12 apôtres. Heureusement, ces statues avaient été retirées jeudi dernier, à cause des rénovations. Par contre, le coq qui coiffait la flèche et qui contenait trois précieuses reliques, dont une de saint Denis et une autre de sainte Geneviève, est tombé dans les flammes...

Les orgues menacés