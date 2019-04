Des dons et un concours international pour rebâtir Notre-Dame en cinq ans

Un «concours international d'architectes» sera lancé, a-t-il annoncé. Il devra notamment «trancher la question de savoir s'il faut reconstruire une flèche, s'il faut la reconstruire à l'identique» de celle imaginée par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc au 19 e siècle, «ou s'il faut [...] se doter d'une nouvelle flèche adaptée aux techniques et enjeux de notre époque».

Dans le sillage de la promesse du président Macron, qui a appelé à rebâtir une cathédrale «plus belle encore [...] d'ici à cinq ans», les autorités veulent faire vite pour lancer la restauration du monument, le plus visité au monde avec 12 millions de touristes en 2017.

«Nous devons nous réjouir de ce que des personnes physiques très nombreuses et parfois très modestes, que des personnes physiques moins nombreuses et parfois très riches, que des entreprises souhaitent participer à l'effort de reconstruction», a répondu Édouard Philippe.

Mais cette abondance de dons en un temps record suscite des critiques et une certaine amertume , après cinq mois de crise sociale des «gilets jaunes» dénonçant les bas salaires et l'injustice fiscle.

Pour encourager la générosité, y compris des plus modestes, le premier ministre a annoncé mercredi une réduction fiscale de 75% pour les dons inférieurs à 1000 euros et de 66% au-delà, conformément à la loi en vigueur en France.

Critiques et amertume

Anciens et modernes diffèrent aussi sur le type de matériau à employer pour reconstruire la charpente : bois ou métal? Et pourquoi pas du titane, a suggéré l'architecte Jean-Michel Wilmotte, qui a signé de nombreuses réalisations à l'étranger dont le Musée d'Art islamique de Doha, au Qatar.

Le chantier pour ce bijou de l'art gothique s'annonce colossal et impossible à chiffrer.

Outre la flèche, le toit et la charpente se sont effondrés, jonchant la nef de la cathédrale de débris calcinés. Mais l'édifice, vieux de plus de 800 ans, est resté debout.

Les deux tours emblématiques de la façade ouest ont été épargnées et le coq de la flèche, qui contient des reliques, a été retrouvé dans les décombres.

La couronne d'épines posée, selon le dogme catholique, sur la tête de Jésus peu avant sa crucifixion et la tunique de Saint Louis ont été sauvées, et la majorité des oeuvres d'art abritées au musée du Louvre.

Une soixantaine de pompiers sont encore déployés sur le site et ont pour mission de «surveiller l'édifice, notamment au niveau des points chauds qui peuvent subsister au niveau des charpentes et de l'échafaudage», a expliqué le porte-parole des Pompiers de Paris. Il s'agit «d'être sûr que le feu ne reprenne pas» dans les endroits «où il a été le plus virulent».

L'enquête en cours privilégie «la piste accidentelle», selon le procureur de Paris, Rémy Heitz. Une trentaine de témoins - ouvriers du chantier et chargés de la sécurité de l'édifice - avaient été entendus mardi par la Brigade criminelle et une dizaine de nouvelles auditions ont eu lieu mercredi. Des enquêteurs ont en outre pu accéder à certains endroits du site et commencer leurs constatations.

Tous les scénarios restent envisageables à ce stade : court-circuit, « point chaud » provoqué par une soudure au chalumeau, cigarette, etc, selon une source proche de l'enquête

Les visiteurs continuaient d'affluer en bord de Seine pour contempler le bâtiment meurtri et se recueillir, en cette Semaine sainte qui mène à Pâques, la fête de la résurrection.