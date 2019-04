Notre-Dame: le feu est «maîtrisé» et «partiellement éteint»

GREGORY DANEL

Agence France-Presse

Paris L'incendie qui a ravagé Notre-Dame est « maîtrisé », ont annoncé dans la nuit de lundi à mardi les pompiers de Paris après plusieurs heures à lutter contre des flammes qui ont défiguré l'édifice.

« Le feu est complètement maîtrisé. Il est partiellement éteint, il reste des foyers résiduels à éteindre », a expliqué à l'AFP le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris. Il aura fallu plusieurs heures à 400 pompiers pour venir à bout des flammes qui leur ont fait craindre à un moment de « voir la structure s'effondrer ». Malgré tout, le « bilan matériel est dramatique », a affirmé le porte-parole avant de détailler : « l'ensemble de la toiture est sinistrée, l'ensemble de la charpente est détruite, une partie de la voute s'est effondrée, la flèche n'existe plus ». La flèche qui surplombait ce joyau gothique, monument le plus visité d'Europe, n'existe plus, ni les vitraux centenaires. Un blessé grave a été signalé dans les rangs des combattants du feu. L'incendie, qui s'est déclaré peu avant 19 h et s'est propagé à grande vitesse, a toutefois emporté la toiture de la cathédrale - construite entre le XIIe et le XIVe siècle - et sa célèbre flèche, qui s'est effondrée sous le poids des flammes, semant la stupeur en plein coeur de la capitale.

Des piétons et touristes se sont rassemblés pour prier près de l'édifice en flammes.

Le président Emmanuel Macron, qui a annulé son allocution télévision post-grand débat et s'est rendu sur place, a dit dans un tweet, partager l'« émotion de toute une nation », le premier ministre Édouard Philippe exprimant une tristesse qui va « au-delà des mots ». Au-delà des frontières, plusieurs responsables étrangers ont aussi fait part de leur émotion, Donald Trump évoquant des « images terribles à voir », Angela Merkel « un symbole de la France et de notre culture européenne » et le maire de Londres Sadiq Khan des « scènes déchirantes ». Le Vatican a, de son côté, exprimé « incrédulité » et « tristesse ». L'incendie a pris dans les combles de la cathédrale peu avant 19 h pour des raisons encore inconnues, ont indiqué les pompiers, évoquant « un feu difficile ». Il semble être parti au niveau d'échafaudages installés sur le toit de l'édifice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête du chef de « destruction involontaire par incendie ». La piste d'un départ de feu accidentel depuis le chantier en cours sur le toit de la cathédrale « retient l'attention des enquêteurs en l'état des investigations », a précisé une source proche du dossier.

L'ampleur des dégâts a créé un choc dans les rues de la capitale où résonnaient dans la nuit des chants religieux entonnés par des fidèles massés autour du périmètre de sécurité, a constaté une journaliste de l'AFP. « La physionomie de Paris va changer, c'est terrible », a dit Marie, retraitée parisienne qui vit à quelques rues de la Seine. « Je n'arrive pas à y croire », a déclaré à l'AFP Nathalie, une Française de 50 ans expatriée à Londres. « Un haut-lieu de la foi catholique est en train de brûler », a déploré auprès de l'AFP le porte-parole des évêques de France. Reliques conservées au sein de l'édifice, la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis ont toutefois pu être sauvées, selon le recteur de la cathédrale Patrick Chauvet. 12 millions de touristes

Le long des quais et sur les ponts qui mènent à la cité, une foule de badauds est arrêtée et prend des photos, de l'immense panache de fumée.

En 2017, 12 millions de touristes ont visité ce bijou de l'architecture gothique, situé au coeur de la capitale française. D'importants travaux y ont lieu depuis plusieurs mois, notamment pour nettoyer l'édifice, noirci par la pollution. Très prisée des touristes, cette cathédrale, qui est aussi un sanctuaire marial élevé au rang de basilique, continue d'assurer ses fonctions d'édifice religieux : cinq offices y sont célébrés quotidiennement, et sept les dimanches. Avec les fêtes et célébrations exceptionnelles, ce sont plus de 2000 offices qui résonnent chaque année sous ses voûtes. La flèche de la cathédrale, dressée sur les quatre piliers du transept, était un des symboles de la capitale française. Stéphane Bern, chargé d'une mission sur la patrimoine, a déclaré lundi à l'AFP ressentir « de l'émotion, de la peine et un peu de colère » face à cet incendie qui ravage la cathédrale, « une amie proche qui est en train de nous quitter ».

Entre 12 à 14 millions de touristes visitent chaque année ce chef-d'oeuvre de l'architecture gothique situé sur l'île de la Cité.