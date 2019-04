Macron va dévoiler lundi ses annonces aux gilets jaunes

Pressé de toutes parts après cinq mois de crise des gilets jaunes, Emmanuel Macron, à la peine dans les sondages, annoncera lundi soir une première série de mesures pour répondre aux attentes exprimées par les Français lors du grand débat et relancer son quinquennat.

Selon l'Élysée, le chef de l'État s'exprimera à la télévision lundi à 20 h et présentera « les chantiers d'action prioritaires » et « les premières mesures concrètes ».

Dans un deuxième temps, il tiendra mercredi la première conférence de presse en France de son quinquennat, où il fera « de nouvelles annonces » et détaillera ces chantiers, a précisé à l'AFP son entourage.

« Nous avons décidé de transformer les colères en solutions », assure Emmanuel Macron dans un tweet où figure une vidéo reprenant des extraits de son tour de France pour le grand débat.

Dimanche soir, le président a mis la dernière patte à ses annonces en recevant le premier ministre Édouard Philippe et une partie de son gouvernement. Tout le week-end, il s'est préparé d'arrache-pied à son intervention, entouré entre autres de ses conseillers les plus proches, le secrétaire général Alexis Kohler, le premier ministre, et en consultant des poids lourds de la majorité comme le président du MoDem François Bayrou ou le président LREM de l'Assemblée nationale Richard Ferrand.

Parmi les pistes évoquées figurent une baisse de l'impôt sur le revenu avec l'éventuelle mise en place de nouvelles tranches pour le rendre plus progressif et la réindexation des « petites retraites » sur l'inflation. Des mesures plébiscitées respectivement par 82 % et 88 % des Français, selon un sondage Ifop publié dimanche par le JDD, portant sur neuf pistes parmi des dizaines évoquées pendant le grand débat.