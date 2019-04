Julian Assange amorce son «combat» contre l'extradition

C'est le début d'un long « combat » judiciaire pour le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, qui vient de passer sa première nuit en détention et risque d'être extradé vers les États-Unis qui le considèrent comme une menace pour leur sécurité et veulent le juger.

Située dans le sud de Londres, cette prison est « la plus surchargée du pays » avec près de 1600 prisonniers qui partagent « pour la plupart » à plusieurs une cellule « conçue pour une personne », d'après un rapport d'inspection de 2018.

Des agents consulaires australiens vont demander à lui rendre visite au plus vite, a annoncé jeudi la ministre australienne des Affaires étrangères Marise Payne, tout en se disant « persuadée » qu'il serait « traité de manière équitable ».

Arrêté jeudi matin et extirpé de force par la police de l'ambassade d'Équateur où il avait trouvé refuge il y a sept ans pour échapper à un mandat d'arrêt britannique pour des accusations de viol et d'agression sexuelle en Suède qu'il a toujours niées, Julian Assange a été présenté dans l'après-midi même au tribunal londonien de Westminster. Un juge l'y a reconnu coupable de soustraction à la justice, un délit passable d'un an de prison. Sa peine sera prononcée à une date qui n'a pas été communiquée.