Assange livré à la justice

Le confinement volontaire du pirate informatique le plus célèbre de la planète a pris fin abruptement, hier matin, lorsque des policiers britanniques ont traîné de force un Julian Assange pâle et hirsute hors de l'ambassade de l'Équateur au Royaume-Uni.

C'est un magnifique bâtiment de briques rouges situé dans Knightsbridge, l'un des quartiers les plus chics de Londres, qui a servi d'ermitage à Julian Assange. Un appartement de trois chambres juste au-dessus est offert à 13 000 $CAN... par semaine.

Julian Assange, impliqué dans la publication de milliers de câbles diplomatiques et celle des courriels de Hillary Clinton, a aussitôt dû faire face à la justice britannique. Les États-Unis ont rapidement annoncé qu'ils allaient demander son extradition pour l'accuser d'avoir conspiré avec Chelsea Manning afin de subtiliser des documents classifiés.

Traqué par la justice, le père de WikiLeaks s'y terrait depuis presque sept ans, n'en sortant la tête que pour de rares apparitions publiques à un minuscule balcon. Il en a été expulsé par l'ambassadeur. Le diplomate mettait ainsi un terme à une cohabitation difficile oscillant entre scènes de ménage et de roman d'espionnage.

Il a fallu un moment pour que les cris se calment et que le patron de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, puisse s'adresser aux médias, en fin d'après-midi. « C'est un jour sombre pour le journalisme », a-t-il dit.

Devant le palais de justice aussi, un assortiment disparate de manifestants s'étaient rassemblés. « Je suis venu par solidarité avec Julian Assange, qui a été courageux et a risqué sa propre vie afin que nous ayons accès à de l'information, notamment sur le meurtre d'innocents », a affirmé Cristina Navarrete. « Ce n'est pas conforme à la démocratie de simplement l'envoyer aux États-Unis », a ajouté Reinhardt Stindo, un Autrichien. Au-dessus de leur tête, le vrombissement persistant d'un hélicoptère. Autour d'eux, des cris répétés : « Le combat commence ! », « Le Royaume-Uni joue au caniche des Américains ! »

« Quand j'ai vu l'arrestation [d'Assange] à la télévision, je suis venu ici. Je ne soutiens pas mon gouvernement : ils sont corrompus et menteurs. »

Faux, rétorque Fidel Narváez, qui y travaillait jusqu'à l'an dernier. « Il était parfaitement respectueux envers tous les employés et les employés étaient parfaitement respectueux envers lui », a-t-il dit en entrevue avec La Presse, habillé d'une chemise aux broderies traditionnelles sous son veston. « [Hier] matin, j'ai eu honte de mon pays. » M. Narváez est un partisan de l'ex-président Rafael Correa, remplacé en 2017 par M. Moreno, beaucoup moins chaud à l'idée d'abriter l'ennemi juré du renseignement américain.

Jennifer Robinson, avocate de Julian Assange, et Kristinn Hrafnsson, patron de WikiLeaks, ont dénoncé l'arrestation du lanceur d'alerte controversé.

« Le gouvernement britannique doit affirmer clairement que les journalistes ne seront pas extradés aux États-Unis pour avoir publié des informations sur ce pays. » L'avocate de M. Assange, Jennifer Robinson, a promis de contester l'extradition. Son client demeure détenu.

Un voisin dérangeant

Des fenêtres de l'ambassade, Julian Assange pouvait faire du lèche-vitrine : le grand magasin de luxe Harrods était son voisin direct. Devant le bâtiment, un nombre ahurissant de Bentley et de Rolls-Royce attendent de richissimes clients venus s'offrir la dernière nouveauté hors de prix. Un chauffeur enfourne un sac de carton supplémentaire dans le coffre d'un véhicule diplomatique déjà rempli avant de s'éloigner.

« Julian Assange a été mon voisin pendant sept ans », raconte en riant Marco Cash, un jeune retraité qui habite juste en face. Malgré sa vue en plongée sur l'ambassade, il affirme qu'il n'a jamais pu apercevoir M. Assange, à l'exception de ses apparitions publiques sur le balcon de l'ambassade.

« Le pire, c'était au début. Il y avait toujours six policiers, à quatre quarts de travail par jour, a-t-il raconté. Après, ça s'est calmé et les journalistes se sont faits plus rares. » Habillé à l'ancienne, chapeau assorti à son complet trois pièces beige, l'homme montre du doigt trois caméras de sécurité braquées sur l'entrée du bâtiment. Il observait les journalistes de partout dans le monde s'activer pour l'une des dernières fois sur son trottoir, transformé en galerie de presse pendant presque sept ans.

Dans le viseur des tribunaux