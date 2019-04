Brexit: à Calais, on se prépare, au cas où...

Jean-Christophe Laurence

La Presse La Presse (Calais) Les députés britanniques ont voté cette semaine pour éviter un Brexit sans accord et reporter le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais rien n'est encore joué et à Calais, au bord de la Manche, on se prépare au pire.

Grosse journée de « shopping » pour Angie et Philip Gee. Le couple vient d'acheter une soixantaine de bouteilles chez Calais Vin, grossiste bien connu dans la région. Le coffre de la voiture est rempli. Dans quelques minutes, les deux septuagénaires emprunteront l'Eurotunnel pour rentrer chez eux, en Angleterre. Comme beaucoup de Britanniques, Angie et Philip ont pris l'habitude de faire leurs emplettes en France, où le vin est beaucoup moins cher. En vertu des lois du marché unique européen, ils ont le droit de ramener jusqu'à 120 bouteilles par personne, et ils ne s'en privent pas. « On vient au moins trois fois par année », lance Angie, sourire aux lèvres, pendant que Philip passe à la caisse. Mais pour ces deux Anglais bien portants, ce beau privilège pourrait bientôt prendre fin. Si la Grande-Bretagne se retire sans accord de l'Union européenne (UE), elle ne sera plus dans le marché unique, et le nombre de bouteilles que chaque personne peut rapporter pourrait passer de 120... à 6. De quoi saper l'enthousiasme de bien des consommateurs d'outre-Manche. Pour Jérôme Pont, cofondateur de Calais Vin, ce scénario est « fatalement inquiétant ». Car cette nouvelle réglementation pourrait le priver d'une partie de son chiffre d'affaires.

« Les Britanniques forment entre 20 et 25 % de ma clientèle », souligne M. Pont, qui a ouvert son magasin il y a 18 ans, dans le but précis de servir les consommateurs britanniques. « On ne sait toujours pas quelles seront les nouvelles règles, mais on peut imaginer qu'il y aura des conséquences... » La crainte du no deal Certes, rien n'est encore joué. Le Parlement britannique a voté mercredi pour un report du Brexit, afin d'éviter une sortie sans accord (no deal) de l'Union européenne le 12 avril. Mais les 27 pays membres de l'UE doivent à leur tour, le 10 avril, se prononcer. Cette proposition impliquerait que le Royaume-Uni participe aux prochaines élections européennes, à la fin mai, ce qui pourrait refroidir certains membres. S'il y a rejet, le no deal redevient probable. Le cas échéant, la Grande-Bretagne sortirait du marché unique et les échanges commerciaux avec l'UE seraient techniquement soumis aux lois génériques de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Cela veut dire que les contrôles douaniers devraient être rétablis entre les deux pays. À Calais, ville portuaire située à une trentaine de kilomètres des côtes anglaises, ce scénario fait évidemment frémir. Car l'activité locale repose en grande partie sur le commerce avec le Royaume-Uni. Chaque jour, au moins 10 000 camions remplis de marchandise transitent ici par le traversier ou l'Eurotunnel, dans un va-et-vient parfaitement huilé. Avec le rétablissement des contrôles douaniers, plusieurs craignent que les procédures administratives ne soient alourdies et que la fluidité des échanges en souffre. Des scénarios alarmistes, annonçant des bouchons monstres pour traverser la Manche, ont été brandis par les plus pessimistes. « La Grande-Bretagne va devenir un pays tiers, comme le Pérou ou l'Argentine. Du jour au lendemain, on va passer de rien à tout. » - David-Olivier Caron, secrétaire général du syndicat des douaniers à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) Plus de 600 nouveaux douaniers ont été recrutés et formés pour faire face à ce défi hypothétique. Des postes de contrôle ont par ailleurs été construits à la hâte sur l'autoroute à la sortie de l'Eurotunnel, installations qui n'étaient d'ailleurs pas achevées début avril, le jour de notre visite. Idem au port, où 350 places de stationnement et un bloc pour services vétérinaires ont été aménagés pour permettre aux douaniers d'inspecter les camions et d'effectuer des contrôles phytosanitaires. Le président du port Boulogne-Calais, Jean-Marc Puissesseau, assure que tout est en place pour éviter le chaos. Il minimise d'ailleurs la menace. Les contrôles ne concerneront, selon lui, que « 5 % des poids lourds », tandis que de nouveaux outils technologiques faciliteront les passages.

