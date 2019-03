Brexit: feu vert à un troisième vote des députés sur l'accord de divorce

«La motion est nouvelle, substantiellement différente, et en conformité avec les conditions posées», a déclaré le speaker John Bercow.

Il avait rejeté la tenue du vote la semaine dernière au motif que les députés ne pouvaient réexaminer un texte déjà rejeté au cours de la même session parlementaire.

Pour contourner l'obstacle, le gouvernement a décidé de ne présenter vendredi au vote qu'une partie de l'accord, le Traité de retrait, et d'en exclure la Déclaration politique sur la future relation avec l'Union européenne (UE).

La manoeuvre a été condamnée par l'opposition. «Nous quitterions l'UE mais sans avoir la moindre idée d'où nous irions», s'est insurgé Keir Starmer, le porte-parole du Labour pour le Brexit. «Ce n'est pas acceptable et le Parti travailliste s'y opposera».

L'adoption du texte au parlement offrirait à Londres un report de la date du Brexit au 22 mai, soit à la veille des élections européennes.

«Nous sommes tous d'accord que nous ne souhaitons pas être dans la situation de devoir demander un nouveau report et de faire face à l'obligation de participer à l'élection du Parlement européen», a déclaré à la Chambre des communes la ministre des Relations avec le Parlement, Andrea Leadsom, encourageant les députés à soutenir un texte qu'ils ont déjà rejeté à deux reprises, le 15 janvier et le 12 mars.

Sacrifice vain?

Jouant sa dernière carte, Theresa May a mis mercredi soir sa démission dans la balance pour convaincre les députés d'adopter l'accord. Certains élus conservateurs conditionnaient leur soutien au texte à son départ.

«Son sacrifice sera-t-il vain?» se demandait jeudi le Daily Mail.

L'ex-ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, rival de Theresa May et fervent défenseur d'un Brexit sans accord, a annoncé qu'il se rangeait désormais derrière le texte. Et selon un décompte du Sun, le nombre de «rebelles» conservateurs serait redescendu à 16.

Mais pour que la troisième tentative soit la bonne, Mme May a besoin du soutien du DUP, dont dépend sa faible majorité au Parlement. Tous les yeux sont donc rivés sur le parti nord-irlandais qui a répété mercredi soir qu'il ne fallait pas compter sur lui.

Ses dix députés rejettent toujours le «filet de sécurité», estimant qu'il «fait peser une menace inacceptable sur l'intégrité du Royaume-Uni».

Ce dispositif de dernier recours a été élaboré pour éviter le retour d'une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et sa voisine la République d'Irlande. Il maintiendrait le Royaume-Uni dans une union douanière avec l'Union européenne, avec un alignement plus poussé sur les normes de l'UE pour Belfast.

«Non. Non. Non...»

À la Chambre des communes, l'initiative parlementaire visant à dégager une solution alternative à l'accord négocié par le gouvernement avec Bruxelles a tourné court mercredi soir.

Les députés ont voté contre les huit options qu'ils avaient eux-mêmes proposées, allant d'un divorce sans accord à une révocation de l'article 50 du Traité de Lisbonne qui régit la sortie d'un pays membre de l'UE.

«Le Parlement a finalement eu son mot à dire : Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non.», a ironisé le quotidien The Guardian.