Karadzic, le psychiatre devenu chantre de la purification ethnique

Karadzic est alors méconnaissable : barbe blanche fournie et cheveux longs, il se fait appeler Dragan Dabic et se présente comme un spécialiste en médecine alternative.

Selon les chiffres du Mémorial de Potocari, les forces serbes de Bosnie ont tué en juillet 1995 dans l'enclave de Srebrenica, plus de 8000 hommes et adolescents musulmans, un crime considéré par la justice internationale comme un acte de génocide.

Il déclarait aux juges fin 2012 : «J'ai fait tout ce qui était humainement possible pour éviter la guerre et réduire la souffrance humaine».

Clandestinité

En plein regain des nationalismes dans les Balkans, Karadzic avait fondé au début des années 1990 son Parti démocratique serbe (SDS) de Bosnie, aujourd'hui encore une des principales formations du pays multicommunautaire.

Son projet de partition de la Bosnie s'accélère quand les Serbes de Bosnie boycottent le référendum sur l'indépendance de mars 1992. Après ce scrutin, les forces serbes de Bosnie lancent leurs opérations militaires et se livrent alors à une campagne de nettoyage ethnique effrénée.

Président de la République des Serbes de Bosnie (Republika Srpska) dont il est un des fondateurs, Karadzic est accusé d'avoir orchestré cette campagne.

Plus d'un million de non Serbes sont expulsés de leurs maisons. Le conflit fait au total près de 100 000 morts, dont deux-tiers de Bosniaques musulmans et un quart de Serbes, selon le «livre bosnien des morts», élaboré par un centre de recherches indépendant à Sarajevo. Plus de 20 000 femmes ont été violées.

Fin 1995, Karadzic est écarté des négociations de paix à Dayton par son ancien allié, l'homme fort de Belgrade Slobodan Milosevic. En juillet 1996, sous la pression de la communauté internationale, il quitte ses fonctions de président de la Republika Srpska.

Il entre vite en clandestinité. Les rumeurs le disent caché dans des monastères orthodoxes de la région. Personne ne s'attendait à ce qu'un des fugitifs les plus recherchés de la planète, vive au coeur de la capitale serbe où il travaillait comme guérisseur.