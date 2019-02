Antisémitisme en France: Macron va s'adresser aux institutions juives

Le président Emmanuel Macron va s'adresser mercredi soir à la communauté juive de France, à laquelle il a promis « des actes » et « des lois » face à la résurgence des actes antisémites dans le pays.

Au lendemain de vastes rassemblements de protestation sous le slogan « Ça suffit ! », le chef de l'État sera l'hôte du traditionnel dîner du Conseil représentatif des institutions juives (CRIF).

Estimant que « toutes les haines ne peuvent pas se traiter de la même façon », le président du CRIF réclame « de véritables mesures », dont « des sanctions plus fortes » pour les actes ou les discours de haine.

Les actes antisémites sont en forte augmentation en France, s'envolant de 74 % en 2018, un chiffre rendu public par le gouvernement dans la foulée de plusieurs actes anti-juifs qui ont rappelé à la France des heures sombres de son Histoire.

Mardi, 96 tombes ont été découvertes profanées dans un cimetière juif dans l'est du pays, souillé de croix gammées bleues et jaunes.

Quelques jours plus tôt, des portraits de Simone Veil, rescapée d'Auschwitz et figure récemment décédée de la vie politique française, avaient été barrés d'une croix gammée. Et un arbre planté à la mémoire d'Ilan Halimi, un jeune juif torturé à mort en 2006, avait été retrouvé scié.

L'intellectuel Alain Finkielkraut avait quant à lui été la cible d'injures antisémites, en marge d'une manifestation du mouvement des « gilets jaunes » samedi à Paris. « Espèce de sioniste », « grosse merde », « elle est à nous, la France », avait notamment lancé un manifestant, vêtu d'un gilet jaune, à l'adresse du philosophe et académicien.

L'homme soupçonné d'avoir proféré ces injures, un vendeur de téléphones originaire de l'est de la France, a été placé en garde à vue mardi soir.

« Négation de ce qu'est la France »

« On prendra des actes, on prendra des lois et on punira », a promis mardi le président Macron, après s'être recueilli, visage grave, kippa sur la tête, dans le cimetière juif profané de Quatzenheim, en Alsace.

Le chef de l'État a déploré un « échec » français dans la lutte contre l'antisémitisme, qu'il a qualifié de « négation de ce qui est la République et la France ».

Enraciné dans le pays depuis le Moyen Âge, l'antisémitisme a pris des formes différentes au cours des siècles, devenant particulièrement virulent à la fin du XIXe au sein de la droite et l'extrême droite, sans totalement épargner la gauche. Plus récemment, il s'est aussi nourri de l'anti-sionisme et du radicalisme islamiste, la population de tradition musulmane ayant très fortement progressé en France ces dernières décennies.

L'histoire de France est émaillée d'attaques contre la communauté juive : condamnation à tort du capitaine Alfred Dreyfus en 1894, complicité des autorités françaises dans la déportation de plus de 70 000 juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, attentat contre la synagogue de la rue Copernic à Paris en 1980, prise d'otage dans un supermarché casher en janvier 2015 ...

La France a recensé 541 actes antisémites en 2018, un chiffre en hausse de 74 % sur un an, mais qui reste inférieur aux pics de 2014 (851) et de 2004 (974). Et en 2018, l'Agence juive estimait à 45 000-un dixième de la communauté-le nombre des juifs de France ayant fait leur « aliyah », l'émigration vers Israël, en une décennie.

Choqués devant cette nouvelle vague d'actes anti-juifs, responsables politiques, religieux et associatifs ont lancé un appel au « sursaut » auquel des milliers de personnes ont répondu en se rassemblant mardi soir dans tout le pays, de Marseille (sud-est) à Strasbourg (nord-est).

« Mes grands-parents sont morts à Auschwitz et mes parents ont choisi la France. Heureusement qu'ils ne sont plus là, car ils ne survivraient pas à ce qui se passe », a déploré Anne-Françoise, 64 ans, une retraitée de l'enseignement venue manifester place de République, au coeur de Paris.

« En ce moment, je ne peux pas dire que je suis fière d'être française », a confié Maya Vincent, 14 ans, une des rares jeunes présentes dans cette manifestation.

Avec son étoile de David autour du cou, dans le métro, on lui dit parfois qu'elle ne devrait « pas être là ». « Et en général personne ne réagit », a-t-elle confié.