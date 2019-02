Antisémitisme: un gilet jaune insulte un philosophe polémiste

Face à cette situation, 14 partis politiques ont invité les Français à se réunir mardi partout dans le pays pour dire «Non à l'antisémitisme».

«Inacceptable»

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy en France a activement collaboré avec l'occupant allemand. Il s'est notamment rendu responsable de rafles massives au sein de la population juive. Cette politique fit de 10 000 à 15 000 morts et 80 000 civils furent déportés. Depuis la Shoah, ce pays a régulièrement connu les polémiques liées aux déclarations de personnalités négationnistes.

Se présentant comme «un défenseur exalté de l'identité nationale», Alain Finkielkraut, l'un des polémistes les plus médiatiques de France, est issu de la gauche mais taxé de «néo-réac» par ses détracteurs. Le philosophe a d'abord accueilli avec bienveillance le mouvement des «gilets jaunes», avant d'en critiquer l'évolution.

Ce mouvement inédit a essaimé dans toute la France et poussé le gouvernement à des mesures sociales et au lancement d'un grand débat national. Les «gilets jaunes» contestent la politique fiscale et sociale du gouvernement, réclament plus de pouvoir d'achat et appellent, pour certains, à la démission du président Macron.