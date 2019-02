France: syndicats et gilets jaunes manifestent main dans la main

« Aujourd'hui, c'est un succès qui en appelle d'autres », s'est réjoui le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, voyant dans la fermeture de la Tour Eiffel pour grève le symbole « d'une journée de réussite ».

Son syndicat a estimé à 300 000 le nombre de manifestants dans tout le pays.

Dans les cortèges, les revendications étaient nombreuses : hausse des salaires, justice fiscale, opposition à la réforme du lycée ou à l'augmentation des frais d'inscription des étudiants étrangers, droit de manifester ou défense du service public.

À Paris, 30 000 personnes ont défilé selon la CGT, 18 000 selon la préfecture de police, 14 000 selon le cabinet Occurrence, mandaté par un collectif de médias dont l'AFP.

À Marseille, 5200 personnes, selon la police, ont manifesté. « Nos revendications sont identiques. Il faut être tous ensemble », témoignait Brigitte, retraitée qui perçoit une pension de 680 euros et a rejoint les « gilets jaunes » d'une ville voisine, Fos-sur-Mer. « Il arrive un moment où toutes les luttes se rejoignent. Sans convergence avec les partis et les syndicats, on n'arrivera à rien », estime-t-elle.

À Lyon, parmi les 4300 manifestants selon la préfecture, environ 500 « gilets jaunes ». « Cela fait trois mois qu'on est dehors et il faut aller plus loin alors on fait un pas : les syndicats ont appelé, on est là, maintenant on verra quand on appellera s'ils répondent », constate l'un d'eux, Fabrice.

Dans l'ensemble, les manifestations se sont déroulées dans le calme.

La circulation a été perturbée par plusieurs manifestations CGT et « gilets jaunes » sur des ronds-points ou sur des routes en Normandie (nord-ouest) ou dans le Gard (sud), des régions fortement mobilisées depuis le début du mouvement.

Des préavis de grève avaient été déposés dans la fonction publique, les transports publics ou Radio France. Selon le ministère de l'Éducation nationale, environ 5 % des enseignants étaient en grève.

En tête du cortège parisien, Philippe Martinez s'est réjoui de voir « beaucoup de "gilets jaunes". Les revendications communes, on les a, elles sont sociales ».

En novembre pourtant, il avait refusé tout lien avec le mouvement des « gilets jaunes » à cause de son discours antifiscal et des risques de récupération par l'extrême droite. Il a révisé son discours lorsque les revendications des « gilets jaunes » se sont élargies à la hausse du salaire minimum, la « justice fiscale » ou davantage de services publics.