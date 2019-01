Le Parlement grec approuve le nouveau nom de la Macédoine

Le Parlement grec a validé vendredi le nouveau nom de la Macédoine, mettant un terme à près de 30 ans de dispute avec ce petit pays voisin et lui ouvrant les portes de l'Union européenne et de l'OTAN.

153 députés sur 300 ont voté en faveur de l'accord conclu en juin entre Athènes et Skopje, qui rebaptise l'« Ancienne république yougoslave de Macédoine » (ARYM) en « République de Macédoine du Nord ». 146 se sont prononcés contre.

L'accord a été salué par plusieurs responsables de l'Union européenne et de l'OTAN, tandis que le premier ministre grec Alexis Tsipras parlait d'un « jour historique » ouvrant « une nouvelle page » pour les Balkans. Il est avec son homologue macédonien Zoran Zaev le principal artisan de cet accord qui oeuvre selon lui « pour l'amitié, la coopération et la paix ».

Le chef du gouvernement macédonien a également salué une « victoire historique » et félicité son « ami » Alexis Tsipras. « Ensemble avec nos peuples, nous avons remporté une victoire historique. Vive l'accord de Prespa ! Pour une paix éternelle et le progrès des Balkans et en Europe », a-t-il tweeté.

Validé le 11 janvier par le Parlement macédonien, le texte a été adopté par la chambre grecque après 40 heures de débats houleux. Un élu d'extrême droite a crié « Non à la trahison ! » en votant « non ».

L'annonce des résultats par le président de la chambre, Nikos Voutsis, a en revanche été applaudie par les députés du parti de gauche Syriza d'Alexis Tsipras.

Au-delà de la question du nom, l'accord dit de Prespes (ou Prespa) permet de lever un obstacle de taille à l'entrée dans l'UE et l'OTAN de cette ancienne république yougoslave, coincée entre l'Albanie, le Kosovo, la Serbie, la Bulgarie et la Grèce. Athènes avait mis son veto à ces adhésions tant que l'accord ne serait pas ratifié.

« Mission impossible accomplie »

Saluant une « étape cruciale », le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker s'est félicité que « les deux pays (aient) saisi cette occasion unique qui [...] impulsera un nouvel élan à la perspective européenne dans la région ».

« Mission impossible accomplie », a tweeté Donald Tusk, le président du Conseil européen.

Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a déclaré « attendre avec impatience l'adhésion à l'OTAN de la future République de Macédoine du Nord », saluant la « contribution importante » d'Athènes « à la stabilité et à la prospérité de toute la région ».

« Les États-Unis soutiennent cette réussite marquante qui va promouvoir la stabilité et la prospérité dans les Balkans », s'est également félicité John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche.

La Grèce devra dans les prochaines semaines approuver le protocole d'adhésion de Skopje à l'OTAN, avant ratification par les États membres, selon l'analyste Maximilien Lambertson de l'Economic Intelligence Unit.