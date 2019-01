France: le parti de Le Pen lance sa campagne des Européennes

La finaliste d'extrême droite de l'élection présidentielle française de 2017 dévoilera dans l'après-midi une partie de sa liste qui sera conduite par un très jeune homme, Jordan Bardella, âgé seulement de 23 ans, mais militant de longue date et fidèle de Mme Le Pen.

Pour son baptême du feu, la jeune tête de liste bénéficie de conditions favorables et espère arriver en tête en France.

Crédité de jusqu'à 24 % des intentions de vote, devant La République en Marche d'Emmanuel Macron, « le RN [ancien Front national] a un boulevard devant lui », juge le sociologue Sylvain Crépon.

Un peu partout sur le continent européen, les électeurs manifestent une défiance croissante envers les partis de pouvoir traditionnels. Le Brexit tourmente de plus toute l'Europe et celle-ci peine par ailleurs à faire face de manière cohérente à la pression migratoire. Le gouvernement français est enfin plongé dans la crise des gilets jaunes, ces Français issus des classes populaires et moyennes qui dénoncent depuis deux mois la politique fiscale et sociale du gouvernement.

« Il faut transformer ces élections en un référendum sur sa politique [d'Emmanuel Macron]. Les enjeux européens seront très présents, mais le contexte national fera l'élection », a jugé M. Bardella dans le journal Le Parisien dimanche.

Son parti ne cesse de progresser dans les sondages et est devenu celui qui « incarne le mieux l'opposition » au chef de l'État, selon une étude de l'Ifop.

Très impopulaire, ne parvenant pas à apaiser la colère populaire, Emmanuel Macron et sa formation La République en marche, abordent ce scrutin européen affaiblis.

M. Bardella lui revendique une « proximité » avec les « revendications » des gilets jaunes, même si le mouvement n'est politiquement pas structuré et se caractérise surtout par son rejet du personnel politique et des structures de pouvoir dans leur ensemble (partis, syndicats...). Mme Le Pen a d'ailleurs adopté une posture prudente vis-à-vis du mouvement, évitant d'essayer de le récupérer de manière ouverte.

Sur la scène européenne, Emmanuel Macron est souvent présenté schématiquement comme le champion du camp du libéralisme politique face aux leaders populistes et illibéraux comme Viktor Orban en Hongrie ou Luigi Di Maio et Matteo Salvini qui animent la coalition au pouvoir en Italie.

« Vitesse grand V »

« Aujourd'hui, c'est Macron qui est totalement isolé sur la scène européenne. L'Europe est en train d'évoluer à vitesse grand V », juge M. Bardella, alors que M. Macron ne peut pas réellement compter sur son alliée historique, la chancelière allemande Angela Merkel, dont le départ programmé du pouvoir est prévu au plus tard pour 2021.

« L'arrivée au pouvoir de nos alliés souverainistes en Europe a fait bouger les choses. Nous irons avec eux devant les instances de la Commission pour récupérer les quatre leviers de souveraineté qui nous apparaissent essentiels : la maîtrise de nos frontières, de notre budget, de notre économie et notre souveraineté législative », espère-t-il.

Le groupe des 24 élus RN au Parlement européen issu du scrutin de 2014 a fondu à 15, notamment après l'échec de la présidentielle de 2017, qui a provoqué le départ de plusieurs députés.

« Nous avons toutes les raisons de faire mieux qu'en 2014 », quand le FN était arrivé victorieux avec 25 % des voix, assure Philippe Olivier, conseiller de Marine Le Pen.

« Nos adversaires chez LR [Les Républicains, droite] et au PS [Parti socialiste, gauche] ne sont plus très fringants, l'UE n'est pas glorieuse avec une chancelière allemande chancelante et un président français pas en forme », soutient-il.

Dans ce contexte porteur, le parti de Mme Le Pen a réalisé quelques prises de guerre sur l'aile droite du parti LR, avec le ralliement de l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Thierry Mariani et de l'ancien député Jean-Paul Garraud.

En revanche, aucun représentant des gilets jaunes ne sera sur la liste. « Nous sommes tous gilets jaunes », explique Marine Le Pen, toujours prudente dans son approche du mouvement.